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【文化藝術】李家超出席故宮列支敦士登特別展覽開幕禮　推薦市民抽空參觀

社會 11:28 2022/11/13

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李家超出席故宮列支敦士登特別展覽。（曾耀輝攝）

行政長官李家超今日（13日）在社交平台發文表示，上週在香港故宮文化博物館出席了「藝苑尋珍──列支敦士登王室收藏名品」特別展覽的開幕禮。這個展覽為香港故宮文化博物館以歐洲藝術名作為主題的首個特別展覽。博物館致力與國際文化藝術機構合作，鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的地位。

李家超又提及，《十四五規劃綱要》明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，為香港的文化事業打了支強心針。政府會把握香港中外文化薈萃的獨特創意氛圍，打造香港作為亞洲文化及創意之都的品牌。他在施政報告提出了制訂新的「十年文化藝術設施發展藍圖」、成立「文化藝術盛事基金」等多項措施。他深信社會各界會繼續推動世界不同文化交流，向世界講好中國與香港的故事。

展覽於今年11月9日至明年2月20日期間在香港故宮文化博物館舉辦，李家超推薦市民抽空參觀。

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記者：黃穎津

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