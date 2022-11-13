【無理乘客】搭「霸王的」兼誣蔑司機非禮　炫富港女扮喊：每月搭萬幾蚊的士

▲ 搭「霸王的」兼誣蔑司機非禮，炫富港女扮喊：每月搭萬幾蚊的士！

司機最怕遇著無理乘客，昨日（12日）有的士司機分享車cam影片，表示當日早上有一名女子搭的士卻忘帶錢，欲搭「霸王的」，不僅拒付車資，還誣蔑司機脅持、非禮、強姦三大罪，司機最後無奈報警處理。而女子一見警員，態度大轉變，更扮喊兼炫富。

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根據車cam片段，坐在的士後座的港女開口便向司機表示：「你唔好玩我啦」，司機即反駁「我無玩過你，你自己清醒回吓帶，你做過啲咩先啦。我問你俾錢，你無錢俾，咁我唔報警咁點呢？我點玩你，又話我非禮，又話我強姦，又話我脅持，咁樣叫我玩你？唔緊要，咁等警察嚟，報咗警。」港女聽後仍氣定神閒表示：「唔緊要啦，慢慢等。」

而警員到後，該港女即以哭泣神情和可憐聲線表示，自己每個月會搭萬幾蚊的士，有固定職業，整個的士業界都認識她：「我每一日都call的， 每個月搭一萬的士，你可以搵邊個叫黎小姐。無任何一個的士台唔識我！我好多錢呀，成個的士司機、成個台，無一個台唔識我。係今日先撞正呢個瘟神！」

不久後，港女的父親到場，一到場即衝向的士司機擾釀，車外罵聲一片，港女見狀一度掩面痛哭。直至女警叫港女父親付車資時，港女即反問：「吓，仲要俾錢佢？」最後直接收起可憐神態，怒飆粗口咒罵司機。

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責任編輯：羅嘉欣