【港鐵出軌甩車門】議員張欣宇：料列車入站時出軌需長時間搶修　票價可加可減機制加入服務表現檢討

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港鐵荃灣綫油麻地站今日（13日）早上發生車門鬆脫事故，一名78歲女乘客在疏散期間擦傷，送廣華醫院。詳情即看【下一頁】

曾任職港鐵工程師多年的立法會議員張欣宇到現場視察，指根據現場所見，涉事前往中環方向的列車在駛入油麻地站月台期間，有數組車門故障掉落。鬆脫車門卡在列車與月台幕門之間，列車未能完全停泊在月台。初步估計列車入站時出軌導致是次意外，相信搶修需要較長時間。 事故未有造成嚴重人命傷亡，但列車在行駛期間出軌後果可以相當嚴重，尤其是次意外發生的地點在地底路段，逃生路線亦相對受限。

他指，對上一次於銅鑼灣站發生類似車門鬆脫事件至今不足一年（2/12/2021），對於港鐵接連發生列車在行駛期間出現嚴重事故，對此表示非常震驚。港鐵當前的首要任務是盡快恢復服務，並詳細調查事故成因，檢討事故處理機制。而接連的車務事故更加說明，正在進行的「票價可加可減機制」檢討中，需要將服務表現考慮提升到重要關鍵。

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責任編輯：余思嵐