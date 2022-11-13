【法證先鋒V】蔡思貝長髮造型獲好評　王敏奕演熱血新紮師妹

▲ 《法證先鋒V》

由黃宗澤、袁偉豪、蔡思貝、蔡潔、洪永城、王敏奕等主演的TVB台慶劇《法證先鋒V》接棒《下流上車族》由明晚（11月14日）起播出。

《法證先鋒V》共有14個單元故事，由滅罪鐵三角」組合-「法證部」、「法醫科」及「重案組」合作破案，包括「安老院虐殺案」，「離奇風水樹」、「失眠拼圖」、「劇本殺」及「天國與地獄」等。

打頭陣重頭故事為「天使不美麗」，由連詩雅及近期人氣小花區明妙擔正做主角，從調查過程帶出人性光輝及陰暗面。

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▲ 連詩雅與區明妙演其中一個單元。

思貝形象百變

三大男主角黃宗澤、袁偉豪、洪永城亦大讚劇中單元故事可觀，袁偉豪：「每兩、三集就睇完一個故事，好快好緊湊。」黃宗澤：「第一集個案其實幾近我哋生活，要寫一個好睇嘅單元故仔其實唔容易。」洪永城：「每個故事內容都好耐人尋味同多驚喜位，包保大家估唔到。」

之前在宣傳活動中笑指自己在劇中主力與袁偉豪「談情」的蔡思貝，其劇中角色譚倩雯造型曝光，先後有打鼓、記者、眼鏡女、噴泉辮及長髮公關Look，當中長髮造型更是贏盡好評：「蔡思貝長髮Look像女神，驚艷！」、「有點高冷女神範」、「真的好看，絕了」。

▲ 蔡思貝在《法證先鋒V》有多個造型。

為演出做足準備

一早事先張揚為角色專誠學打鼓的思貝，在日前曝光的劇集製作特輯中展現打鼓造詣，入型入格之餘更是相當有型。

思貝受訪時強調為學好打鼓，確實花不少事前功夫：「由完全手腳唔協調，到第一次練到隻手有水泡，好難忘。」

她又透露正式拍攝打鼓場口當日，袁偉豪及監製均有讚她表現ok，令她開心得像個小朋友，笑容燦爛謂：「阿BEN有玩開音樂架嘛，佢同監製都有話：『打得幾好吖』，咁我就好似小朋友做咗樣嘢畀人讚咁。」

▲ 思貝在拍攝前用心學打鼓。

喪食拉麵查案

笑稱由中學開始、已是《法證》忠實粉絲的王敏奕，在劇中飾演熱血「新紮師妹」霍寶英。

敏奕受訪時笑指角色的直覺型性格，與「滅罪鐵三角」一起查案時，起了很微妙的化學作用：「我個角色好有熱誠同正義感，好希望用自己嘅衝勁去破案，同埋當大家都好理性時，佢就會用感覺行先，但有時又會畀到啲唔同嘅角度大家。可能呢個角色想帶出嚟嘅信息，就係有時你都要相信你嘅直覺。」

她又透露劇集中的連環殺手擁有不少科學知識，令查案難度大大提升。

至於飾演含冤入獄的秦克男的洪永城，則笑指角色特別之處是「衰八卦」：「因為好多Case本來唔關佢事，但因為佢要救人，就得罪好多唔同嘅人，然後捲入咗啲兇殺案度。」

談到最難忘場口，洪永城笑言是吃拉麵查案，更搞笑地反眼嘆氣謂：「劇情講我哋去唔同嘅地方食拉麵，從而去搵出真兇......總之就食到大家都好～滿～足，而且想話劇組準備嘅拉麵都幾好味。」

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