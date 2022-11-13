【小偷母女】媽媽指使4歲女助偷食客手機　母女手法超純熟遭斥「小偷家庭」

▲ 母女偷手機的手法純熟。

家長要教小朋友正確價值觀，他們長大後才能成為正直誠實的人。惟內地有媽媽教壞年幼女兒，在餐廳進食時指示孩子協助遮擋，偷竊鄰座的手機，令人感到憤怒，直斥家長是壞榜樣。

據內地媒體報道，事發於11月11日，浙江杭州一名女子帶著只有4、5歲的小女孩到快餐店吃飯，看到鄰桌食客遺下一部手機離開，從影片可見，手機是被遺在收銀台前的桌子。

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涉事媽媽發現後，即示意女童走到桌子前，將外套放上遮蓋手機，其後媽媽施施然走近，在店員在察覺時，把外套和手機一併拿走，整個過程都被閉路電視拍下來。

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兩母女熟練又配合舉動令網民震驚，認為她們很可能是慣犯，「這一定是小偷家庭，從小培養，動作嫻熟」，並批評家長教壞小朋友，直言「毀了孩子」、「言傳身教，做賊都要有傳承了」。

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責任編輯︰王明芳