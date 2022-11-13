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【拔牙中伏】女子拔牙舌下被挖大洞　醫生冷處理：只是破皮

健康 14:20 2022/11/13

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女子拔牙舌下被挖大洞，醫生冷處理：只是破皮。

拔牙本就是痛苦的事，若再因牙醫失誤多弄出一個傷口，更是痛上加痛。一名台灣女子近日到牙科診所拔牙，怎料麻醉藥消退後，驚見舌底被挖出一個大洞，痛到她連水也喝不下；事後醫生冷處理也令事主感到不悅。

最新影片：

該女網民在「爆料公社」發文分享慘痛拔牙經歷。她指日前到牙科診所拔牙，卻遇到無醫德的醫生。據悉，牙醫在破壞事主牙齒的過程中，因手滑直接在她舌下鑽出一個大洞。事後，牙醫沒有給任何幫助傷口癒合的藥膏，直至麻醉藥消退，事主才發覺舌下痛楚，發現舌頭下穿洞，傷口面積非常大，幾乎是一粒花生的大小，更深到「棉花棒頭都可以插到底」，連喝水都痛到快哭。

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牙醫冷處理：破皮而已

事主忍無可忍下回診所找牙醫開藥膏，結果牙醫竟表示「破皮而已」，令她傻眼表示：「傷口深到棉花棒頭，都可以插到底了，是破皮而已嗎？」更憤怒指責牙醫：「早上如果給我藥膏，我就不用再跑這趟了！」

網民震驚

事主拍下舌下傷口的影片震驚網民，紛紛認為傷口非常誇張，絕對不是牙醫所言的「破皮」，勸事主盡快另行就醫縫合，避免傷口感染。

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責任編輯：羅嘉欣

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