【視如家人】林芊妤印傭離鄉7年悉心照顧翟伯伯　Coffee贈獎金淚別：謝謝付出

▲ 林芊妤感謝印傭4年以來一直悉心照顧翟伯伯。

請到好的外傭姐姐猶如中六彩！相信林芊妤（Coffee）算是幸運的僱主。自從兒子翟伯伯出世後，Coffee聘請印傭幫手有4年，姐姐有「甩漏」的時候，但很用心照顧翟伯伯，Coffee一家視姐姐如家人。日前工人姐姐完約返家鄉，終於可見7年沒見的兒子，Coffee不捨但開心姐姐可見家人，並送上獎金及撰千字文答謝。

Coffee與任職豐隆銀行的澳洲籍大馬華人翟志榮於2018年宣布結婚，現時2人育有4歲兒子翟德彥（翟伯伯），自從兒子出世後，Coffee一直聘請印傭幫手。雖然在去年中，Coffee一度問網民有否姐姐介紹，指外傭曾發脾氣說要辭職，事源是管教翟伯伯上有問題，姐姐否認經常給電視、電話予少主看，但最後大家冷靜後傾妥已沒事。

▲ 林芊妤Coffee跟老公、阿仔去行山享受親子樂。（IG圖片）

印傭離鄉別井7年沒見兒子

日前Coffee喺社交平台宣布姐姐回鄉的消息，撰寫了長篇文章分享，指出姐姐其實有7年沒有回家鄉，4年前來她們家工作，加上之前的3年都沒有回去，當中受疫情影響，姐姐總共已有7年沒有見過兒子了，是次完約，她決定留在印尼一段時間。

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4歲的翟伯伯一直有姐姐照顧，Coffee預計外傭完約前幾個月，為兒子開始做心理輔導，但直至姐姐完約走的前一日，兒子還堅持說：「我知道姐姐會回來找我的。」可見年紀少少的翟伯伯不捨得姐姐。

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沒有工人姐姐的日子，有很多人問Coffee這幾天會否辛苦，要照顧彥彥，又要做家務和工作。Coffee很正面認為自己已經賺了4年，畢竟如果是生活在外國的話，她須獨自負責家庭的起居飲食，所以很感激姐姐那麼喜歡彥彥。

就算有些事她做得不夠好我也不會去怪責，因為我每次出門工作時，都很安心地把兒子交給她去照顧，這就足夠了。

額外獎金感謝姐姐付出

外傭姐姐本身有自己的家庭，選擇離鄉別井照顧別人的家庭及孩子，Coffee感謝她的付出，尤其想身為媽媽長時間看不見子女的難受，

試想想一星期沒見兒子就那麼難過，更何況她已經分開了七年，所以我也是非常贊成她回去陪兒子，她臨走前我也給了一筆額外的獎金，謝謝她的付出和心血努力。

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掛念姐姐的笑聲

4年來已超越了僱傭關係，Coffee曾言「大家相處4年都有感情，我亦當佢一家人」，是次帖文Coffee「感謝生活中曾經有她在，我會好好記住這份緣份」。兒子沒有姐姐的2天沒有吵鬧，但媽媽知道兒子內心很難過。好像在姐姐離開的前一晚，Coffee著兒子要好好跟她說再見，伯伯感受離別傷心，生怕媽媽有天像姐姐離開自己的身邊，Coffee跟兒子約定會在一起。

姐姐離開前的一天，Coffee叮嚀她要好好的，姐姐感動回說：「小姐你別這樣，我不想哭，我知道你一直都對我很好，謝謝你。」她倆有哭起來，Coffee回想當天是「充滿洋蔥的晚上」，同時Hashtag「這兩天在家裏感覺有些空虛」、「希望新姐姐也疼彥彥」、「知道你會掛念姐姐的笑聲」等。

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責任編輯︰王明芳