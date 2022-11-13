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【最型展昭】何家勁分享畫作內藏暗示　凍齡男神已封盤榮升人父

娛樂 16:46 2022/11/13

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「最型展昭」何家勁暗示已隱婚生女。

有「最型展昭」之稱的何家勁保養得宜，62歲的他身型Fit爆，加上被指擁有逾億身家，是不少人心目中的荀盤。

何家勁一直未有對外公布婚姻狀況，不過他最近分享的帖文似乎有所暗示，估計早已低調地成家立室，更已為人父。

【最型展昭】內地工廠招工被嘲出手太低　過億身家何家勁疑反擊：你以為容易呀

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  • （微博圖片） （微博圖片）

畫作藏暗示

何家勁於微博分享畫作，畫中的男子在雨中為女孩撐傘，且寫上「寶貝，生日快樂」，而照片上亦寫着「開心就好，萬事有我」，十分溫馨。

他又說：

快樂成長！開心就好！

生日快樂！萬事有我！

不少網民認為畫中的男子是何家勁，而女孩則為其女兒，指他跟女兒送上生日祝福。

【亞視永恆】文雪兒野生捕獲舊同事何家勁　單身「展昭」成身家過億富商

何家勁憑展昭一角走紅。

演展昭走紅

何家勁於1981年讀麗的電視藝員訓練班入行，先後接拍過多部劇集。其中，他於90年代憑在《包青天》演展昭爆紅，成功俘虜不少觀眾的心。

在2013年何家勁演電視劇《新燕子李三》後淡出娛圈，專心在內地打理健康食品的生意。由於產品於銷售理想，令何家勁漸漸踏上富豪之路，有指其身家逾億。

此外，他成為了惠州政協以及惠州旅遊形象大使，積極參與公益慈善活動。

最新影片：

養生有道

何家勁對於養生很有一套，他曾表示每天吃早餐前喝一杯全穀物飲品，因為有助曾加飽腹感，而且纖維有助排毒。此外，他飲食以全穀物及生果為主，但不會特別戒口，只是晚餐會選擇較清淡食物。

飲食以外，他經常保持開朗心情及勤做運動，故此維持Fit爆身材。

撰文 : TOPick柴犬出動

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