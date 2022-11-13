  • 27°C
香港時間 : 20221113日 (週日) 15:52
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港鐵出軌甩車門】16條巴士線將加強服務　港鐵將邀請外界專家進行調查【不斷更新】

社會 15:06 2022/11/13

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

運輸及物流局局長林世雄、港鐵行政總裁金澤培、運輸署署長羅淑佩下午3時許見記者回應事件。（黃傑偉攝）

港鐵今日（13日）發生「甩車門」嚴重事故。事發在今早9時許，港鐵荃灣綫油麻地站往中環方向，至少兩個車廂車門鬆脫，卡在月台與列車中間。初步調查指車廂第一卡轉向架偏離路軌，路軌旁亦有設備損毀，兩道列車車門移位，料須較長時間修復。詳情即看：【下一頁

運輸及物流局局長林世雄、港鐵行政總裁金澤培、運輸署署長羅淑佩下午3時許見記者回應事件。林世雄對受傷乘客致以慰問，指港鐵將就事件進行匯報，並盡快恢復服務。他又指會按既定懲罰機制處理事件。

金澤培就事件再次致歉，指已為受影響車站提供替代路線，強調重視事件並將邀請外界專家進行調查，目前任務是盡快修復受影響路段。而公共巴士亦已有16條路線加強服務。

金澤培又指，路軌旁設備有損毀，暫未能交代確切恢復服務時間，初步調查發現車頭第一個轉向架偏離路軌，公司將會從各方面進行調查。被問及如明早仍未能復常會如何處理，金澤培稱會加強其他路線服務。

羅淑佩指，今日事發後已有16條專營巴士加強服務，港鐵亦提供接駁巴士接載乘客，每3分鐘一班。

現場消息指有受影響乘客自行打開車尾的車門，徒步行路軌折返旺角站。議員張欣宇指安排「絕對不理想」，或帶來極嚴重後果和風險。他認為除了事故成因，當時為何會做出這項安排，也必須成為調查的重點之一。

金澤培回應質疑時強調，車尾緊急出口是「正常設計的安全疏散途徑」，有需要時乘客可從此安全疏散。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【港鐵出軌甩車門】未足一年港鐵再甩車門　上次肇事原因竟因此？
今日 10:33
【港鐵出軌甩車門】未足一年港鐵再甩車門　上次肇事原因竟因此？
【港鐵事故】港鐵兩日3宗事故　乘客衣物誤攝柴灣站扶手電梯致「炒梯」
今日 15:04
【港鐵事故】港鐵兩日3宗事故　乘客衣物誤攝柴灣站扶手電梯致「炒梯」
【港鐵出軌甩車門】港鐵指車廂第一卡轉向架偏離路軌　共疏散750名乘客【不斷更新】
今日 12:29
【港鐵出軌甩車門】港鐵指車廂第一卡轉向架偏離路軌　共疏散750名乘客【不斷更新】
【港鐵出軌甩車門】路軌旁設備嚴重損毀照曝光　工程師：或影響周一上班荃灣線過海
今日 13:28
【港鐵出軌甩車門】路軌旁設備嚴重損毀照曝光　工程師：或影響周一上班荃灣線過海

你可能感興趣

【港鐵出軌甩車門】未足一年港鐵再甩車門　上次肇事原因竟因此？
今日 10:33
【港鐵出軌甩車門】未足一年港鐵再甩車門　上次肇事原因竟因此？
【港鐵事故】港鐵兩日3宗事故　乘客衣物誤攝柴灣站扶手電梯致「炒梯」
今日 15:04
【港鐵事故】港鐵兩日3宗事故　乘客衣物誤攝柴灣站扶手電梯致「炒梯」
【港鐵出軌甩車門】港鐵指車廂第一卡轉向架偏離路軌　共疏散750名乘客【不斷更新】
今日 12:29
【港鐵出軌甩車門】港鐵指車廂第一卡轉向架偏離路軌　共疏散750名乘客【不斷更新】
交通事故 林世雄 運輸及物流局 荃灣 港鐵 運輸 油麻地

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【腦中風】22歲女頸部按摩突腦中風險亡　醫生警告：此處切勿亂按
17:08 2022/11/01
【腦中風】22歲女頸部按摩突腦中風險亡　醫生警告：此處切勿亂按
【飛來橫禍】6歲女遭天降螺絲批插中頭 重傷昏迷危殆
16:16 2022/11/12
【飛來橫禍】6歲女遭天降螺絲批插中頭 重傷昏迷危殆
【掌上明珠】83歲鋼琴家劉詩昆為2歲女兒慶生　老當益壯想為愛女添弟妹
16:04 2022/11/12
【掌上明珠】83歲鋼琴家劉詩昆為2歲女兒慶生　老當益壯想為愛女添弟妹