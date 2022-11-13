【港鐵出軌甩車門】16條巴士線將加強服務　港鐵將邀請外界專家進行調查【不斷更新】

▲ 運輸及物流局局長林世雄、港鐵行政總裁金澤培、運輸署署長羅淑佩下午3時許見記者回應事件。（黃傑偉攝）

港鐵今日（13日）發生「甩車門」嚴重事故。事發在今早9時許，港鐵荃灣綫油麻地站往中環方向，至少兩個車廂車門鬆脫，卡在月台與列車中間。初步調查指車廂第一卡轉向架偏離路軌，路軌旁亦有設備損毀，兩道列車車門移位，料須較長時間修復。詳情即看：【下一頁】

運輸及物流局局長林世雄、港鐵行政總裁金澤培、運輸署署長羅淑佩下午3時許見記者回應事件。林世雄對受傷乘客致以慰問，指港鐵將就事件進行匯報，並盡快恢復服務。他又指會按既定懲罰機制處理事件。

金澤培就事件再次致歉，指已為受影響車站提供替代路線，強調重視事件並將邀請外界專家進行調查，目前任務是盡快修復受影響路段。而公共巴士亦已有16條路線加強服務。

金澤培又指，路軌旁設備有損毀，暫未能交代確切恢復服務時間，初步調查發現車頭第一個轉向架偏離路軌，公司將會從各方面進行調查。被問及如明早仍未能復常會如何處理，金澤培稱會加強其他路線服務。

羅淑佩指，今日事發後已有16條專營巴士加強服務，港鐵亦提供接駁巴士接載乘客，每3分鐘一班。

現場消息指有受影響乘客自行打開車尾的車門，徒步行路軌折返旺角站。議員張欣宇指安排「絕對不理想」，或帶來極嚴重後果和風險。他認為除了事故成因，當時為何會做出這項安排，也必須成為調查的重點之一。

金澤培回應質疑時強調，車尾緊急出口是「正常設計的安全疏散途徑」，有需要時乘客可從此安全疏散。

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記者：黃穎津