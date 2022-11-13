【復常之路】許樹昌指七欖後疫情平穩：再爆上去機會好微　建議冬季後始考慮除口罩

▲ 許樹昌認為暫不宜放寬口罩令，以免引起包括流感在內的疾病反彈，建議冬季後再考慮。（林宇翔攝）

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（13日）出席活動後表示，七欖後疫情未見反彈，但認為暫不宜放寬口罩令，以免引起包括流感在內的疾病反彈，建議冬季後再考慮。

許樹昌指，香港現時整體接種率不差，情況與新加坡相約，在七欖過後，疫情仍平穩，每日確診數字維持在4000至5000宗，且輕症多、重症少，近日病毒即時繁殖率低於1，「換句話講，就再爆上去嘅機會好微」，加上接種率會逐步再提升，他估計疫情會繼續緩和。他又提到，如一老一幼的接種率提高，相信香港有實力再放寬防疫措施。

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許樹昌提到，第二代疫苗應在明年初供港，預計屆時當局要再與專家開會決定是否哪些人先接種。

他表明，短期內港人仍需佩戴口罩，因港人已有一段時間無接觸流感，擔心除下口罩一接觸或會引起大反彈，建議冬季過後、第二代疫苗開始接種，再可考慮放寬口罩令，如在戶外不用佩戴。但他強調，在人多地方或車上仍應該佩戴。

就入境檢疫，許樹昌回應指，據現時數據，機場檢測已可找出6成個案，其餘在到港七日內可找到，政府可考慮減少旅客的核酸核測次數，但不可完全不做，「做咗陽性可以做埋基因排序，知道有無變種流入香港。」

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記者：江麗盈