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【復常之路】許樹昌指七欖後疫情無反彈　建議冬季後始考慮除口罩

社會 14:41 2022/11/13

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許樹昌認為暫不宜放寬口罩令，以免引起包括流感在內的疾病反彈，建議冬季後再考慮。（林宇翔攝）

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（13日）出席活動後表示，七欖後疫情未見反彈，但認為暫不宜放寬口罩令，以免引起包括流感在內的疾病反彈，建議冬季後再考慮。

許樹昌指，香港現時整體接種率不差，情緒與新加坡相約，在七欖過後，每日確診數字維持在4000至5000宗，且輕症多、重症少，病毒即時繁殖率低於1，認為疫情平穩，如一老一幼的接種率提高，相信香港有實力再放寬防疫措施。

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許樹昌提到，第二代疫苗應在明年初供港，預計屆時當局要再與專家開會決定是否哪些人先接種。

他表明，短期內港人仍需佩戴口罩，因港人已有一段時間無接觸流感，擔心除下口罩一接觸或會引起大反彈，建議冬季過後、第二代疫苗開始接種，再可考慮放寬口罩令，如在戶外不用佩戴。但他強調，在人多地方或車上仍應該佩戴。

就入境檢疫，許樹昌回應指，據現時數據，機場檢測已可找出6成個案，其餘在到港七日內可找到，政府可考慮減少旅客的核酸核測次數，但不可完全不做，「做咗陽性可以做埋基因排序，知道有無變種流入香港。」

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記者：江麗盈

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