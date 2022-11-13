【港鐵出軌甩車門】張欣宇：列車可能撞到異物出軌　至少要6小時復修軌道

▲ (黃傑偉攝)

港鐵荃灣綫油麻地站今日（13日）早上發生車門鬆脫事故，港鐵初步發現列車首卡轉向架稍微偏向路軌，需要較長時間修復。詳情即看【下一頁】曾任職港鐵工程師多年的立法會議員張欣宇今日表示，列車可能因為撞到異物，導致出軌，令車門撞向幕門鬆脫。

張欣宇接受傳媒訪問時指，估計出軌的機會較大，因為列車出軌，不是走正常的軌道，因為隧道有很多設備的，列車撞到隧道內其他設備，就有機會將數個車門都撞了下來。出軌的原因有很多，可能是列車問題，以往我都看過一些事故是前一列車，未必是這列車出問題，可能掉了一些零件掉下路軌，列車碰到後就出軌，但都可能是列車自身的問題。

港鐵表示，預計修復時間會較長，未回應明日能否恢復通車。他則指，列車出軌至少要6小時復修，尤其在隧道內不能使用重型機械，很多時靠人手處理，例如將列車升高移回路軌，而如果列車不能再行駛，亦要由其他車拖走。期望港鐵今日內完成維修，以免影響星期一返工時間的服務，自己已經與運輸署交流，提醒做好緊急預案，其他公共交通要配合避免造成混亂。

【港鐵出軌甩車門】議員張欣宇：料列車入站時出軌需長時間搶修 票價可加可減機制加入服務表現檢討

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責任編輯：余思嵐