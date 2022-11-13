【正能量】12在囚青年完成乒乓球裁判先修課程　與杜凱琹黃鎮廷等港隊同場交手

▲ 香港乒乓球代表隊成員與懲教署體育會乒乓球隊成員及青少年在囚人士進行友誼賽，並由完成「乒乓球裁判先修課程」的青少年在囚人士擔任裁判。

懲教署繼2017年後，再次邀請香港乒乓總會（乒總）為在囚人士舉辦「乒乓球裁判先修課程」。12名有志出任乒乓球裁判的青少年在囚人士順利完成課程，並於周六(12日)獲頒發證書。香港乒乓球代表隊4名成員杜凱琹、李皓晴、黃鎮廷及何鈞傑亦有出席證書頒發典禮，與在囚人士交流和進行友誼賽。

該12名青少年在囚人士參加了乒總於11月8至10日在壁屋懲教所舉行的「乒乓球裁判先修課程」，接受乒總老師嚴格的訓練，成功獲得「乒乓球裁判課程」優先取錄的資格。懲教署署長黃國興在典禮上致辭時表示，懲教署舉辦有關課程，除了可為青少年在囚人士提供多一條專業出路以助他們更生外，亦期望透過課程，讓他們學懂明辨是非、守法循規的重要性，藉此建立良好價值觀，為貢獻社會而努力。

他續說，國家主席習近平在七一講話中提到「青年興，則香港興」。懲教署一直致力為青少年在囚人士提供全面的更生計劃，包括持續進修、職業訓練，透過中國傳統文化藝術和體育等領域上的交流，多方面幫助青少年在囚人士，包括在學業、就業及生涯規劃等，讓他們能夠善用刑期裝備自己。

在乒總的支持下，東京奥運銅牌得主杜凱琹今年8月出席在壁屋懲教所舉行的淺談更生節目，以自己努力不懈的故事，以生命影響生命鼓勵青少年在囚人士改過自新。她昨天更聯同另外3名東京奧運香港乒乓球代表隊成員出席典禮，並與青少年在囚人士分享運動員的艱苦訓練情況，以及如何於面對挑戰時保持穩定的情緒和心態，藉此勉勵青少年在囚人士決心改過，即使面對種種困難，亦要迎難而上，堅定心志。此舉對青少年在囚人士的更生十分有意義。

典禮後，香港乒乓男子隊與青少年在囚人士組成聯隊和香港乒乓女子隊與懲教署體育會乒乓球隊組成的聯隊進行友誼賽，並由完成「乒乓球裁判先修課程」的青少年在囚人士擔任裁判工作。

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責任編輯：蘇文軒