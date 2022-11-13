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【小氣男友】分手後追討拍拖開支　男友媽詳列2張清單麵包牛奶都要計

育兒經 14:51 2022/11/13

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媽媽連24元的零食都要女友找數。（微博圖片）

分手後追討拍拖開支，實是小氣至極。內地有一名女子與男友分手後，對方當會計的媽媽竟詳列兩張手寫帳單，要求償還各種拍拖消費，連水果、牛奶、麵包錢都不放過。

據內地媒體報道，近日山東荷澤一名女子因個性不合與男友分手，對方雖然爽快地同意分手，沒想到男方的媽媽是會計師，在得悉兩人分手後，竟詳列了兩張手寫清單，寫明兩人戀愛時的消費，金額從上千元至數十元人民幣都有。

最新影片：

其中一張清單已達9500人民幣（約1萬港元），當中包括過千元的利是錢、項鍊等，另有照X光片、吊鹽水等醫療費用，還有麵包、牛奶、水果等，連兩盒價值24元人民幣的「桃酥」都算進來。據女子表示，與前男友是經人介紹認識，兩人拍拖1年多，但發現對方小氣，愛斤斤計較，不如以前見過的男性般豪爽。

她雖然與男友多次溝通，惟男友卻仍愛在小事情上糾纏，亦覺得女子花錢大手大腳，不會持家，女子終忍無可忍，提出分手。而在兩人拍拖時，雙方都有付出，女子以為在經濟上大家扯平。

沒想到對方媽媽竟然列出兩張清單，令女子嬲爆，從沒想過會遇到如此不可思議的事情。她認為，這些東西並非自己一個人吃，男友也有份食，而且拍拖時她也有付吃飯錢，目前雙方仍就拍拖開銷協商中。

事件在網上引起關注，許多人認為，女子能早點離開這名男人也是幸運，否則結婚就更大件事。不過，也有網民認為，未結婚就花男友那麼多錢，連醫療費用都要別人付錢是不應該，點擊睇更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳

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