【內地檢疫5+3】盧寵茂：正與深圳溝通冀提升驛站名額　料新措施對兩地人員流通有正面影響

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

內地檢疫政策調整為「5+3」，醫務衞生局局長盧寵茂今日（13日）表示，新政策對兩地人員流通有正面影響，會與內地當局密切溝通，希望可以提升香港去深圳的驛站名額。被問到當局會否有實施「0+0」時間表，盧寵茂說，會繼續檢討數字，適時再作調整。

盧寵茂今出席香港兒科醫學會主辦的活動後表示，相信內地改為「5+3」，對香港和內地的人員流通有正面的影響，亦對內地在開放予國際入境方面有正面的幫助。他指，當局會與內地方面，特別是深圳市政府密切溝通，希望新措施實施後，可以提升由香港去深圳的驛站名額，讓更多香港市民可以回去內地。另外，內地又將入境者陽性標準放寬為CT值低於35，他稱，措施令兩地更容易對接，在便利通關方面有幫助。

至於國際七人欖球賽完結一周後疫情未有明顯反彈，被問到當局會否有實施0+0的時間表，盧寵茂回應指，七欖和0+0沒有甚麼關係，強調七欖是一個特別體育活動、一項盛事，故當局採用針對性的防疫方案，而對外來入境人士的檢測要求沒有任何改變。他強調，香港的防疫政策並不是看一、兩個的活動，亦不是看一、兩個人的意見，是要看總體的數據，以及全球的疫情發展，當局會繼續檢討數字，適時再作調整。



對於有專家建議可取消密切接觸者的檢疫安排，盧寵茂說，居家檢疫人士亦有一定風險，當局會密切監察數據，在適當的時候考慮能否有調整。至於專家顧問建議「團進團出」的入境抵港旅客降低核酸檢測的要求，以快測代替，盧寵茂稱，快測的準確性比核酸檢測相對低，參考機場數據，快測檢測到核酸陽性的比率約20.3%，「當有更多的數據證明其他的方法可行，我們絕對會考慮。」

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴