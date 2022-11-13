【長新冠】2至3成患者會出現長新冠　專家引述研究指接種疫苗有助預防　

▲ 有機構舉辦新冠康復需知專家座談會。（林宇翔攝）

新冠疫情持續，不少康復者均擔心自己有「長新冠」，寰宇希望今日（13日）舉辦「新冠康復者身心靈關顧日」新冠康復需知專家座談會。威爾斯親王醫院腦内科副顧問醫生樊倩英在會上指，長新冠未有劃一定義，但涉及的身體不適有很多，鼓勵市民如懷疑自己有長新冠應求醫及早評估。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌在會上則提到一項外國研究，指隨著接種疫苗劑量增加，患上長新冠的機會隨之降低。

威爾斯親王醫院腦内科副顧問醫生樊倩英指，醫學界就長新冠現時未有劃一定義，較常會參照世衞的定義，即病人感染新冠康復後3個月，如身體持續出現各種不適，而相關不適維持8星期或以上，這些不適無其他病因可解釋，即有機會患上長新冠。她表示，據國際研究，一般在感染新冠後，約有2至3成患者會出現長新冠，亦有研究顯示，年紀較大、女性、有較多長期病、有情緒問題、感染時徵狀較多、未有接種疫苗的康復者等均有較大機會出現長新冠。

她續指，涉及身體不適的徵狀很廣泛，一半病人會感覺疲倦，約3成人有呼吸道徵狀，如咳嗽、氣喘、時常痰上頸，有約1/4人會有認知障礙，即記性差、集中力差等，有約1/4人則會出現情緒問題，如經常焦慮、經常提不起勁、失眠、經常想起患病的情況等，脫髮、出疹都是常見徵狀；部份較不常見的徵狀則有心口痛、腎衰竭等。但她指出，大部份長新冠徵狀會隨時間好轉，建議市民如在康復後懷疑自己有長新冠應求醫作相關評估。

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樊倩英補充，治療長新冠有兩個方向，感染時屬較輕症的復康者，保持健康生活，維持身心靈健康有助紓緩徵狀；感染時屬中度或重症的復康者，或需跨學科康復訓練，當中可包括物理治療、職業治療、言語治療、營養師、心理治療。

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌亦指出，長新冠可涉不同徵狀，要視乎情況對症下藥。他提到遇過一位復康者因記性轉差來求醫，最後發現原來是與其睡眠窒息有關，他強調如發現其他原因導致徵狀，就有可能並非長新冠。

就預防長新冠的問題，許樹昌引述意大利一項研究，發現接種1針的人患新長冠的比例約42%，接種2針將降至30%，3針再進一步降至1成多。樊倩英認為，有些外國早期研究，有新冠患者在康復後才接種疫苗，也可紓緩長新冠的情況。

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記者：江麗盈