【夜尿症】中年港男每晚三次夜尿　睡前戒水仍無效陷精神困擾

▲ 中年港男每晚三次夜尿，睡前戒水仍無效，陷精神困擾。

很多人睡前都不會飲太多水，避免因夜尿影響睡眠。一名中年港男在討論區求助，指自己每晚約有2、3次夜尿，非常影響精神；即使睡前不喝水也無助改善，令他不禁懷疑「咁樣係咪有問題？」

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一名年約50歲的港男日前在「香港討論區」發文詢問網民意見，指自己有頻密的夜尿問題。雖已戒咖啡及茶，要喝也只在下午喝；同時，睡前2至3小時也不會喝水，但結果仍無改善：「無飲水就屙一次，有飲水就屙2、3次」。

他又形容，每次半夜去廁所都有「好急尿嘅感覺，但實際上屙唔多」。但如果堅持不去廁所，就無法安睡。樓主亦坦言，自己沒有運動習慣，懷疑加上有夜尿問題，令自己近年的精神變差，無奈詢問網民：

咁樣係咪有問題？我已經好耐無試過一覺瞓天光……

半夜起床小便逾2次恐屬夜尿症

台灣泌尿科醫生高銘鴻在Facebook專頁指出，根據國際尿失禁防治協會的定義，一晚超過2次因尿急而醒來，有可能是夜尿症。夜尿問題亦有可能是「前列腺肥大」引致，因肥大的前列腺會壓迫尿道，使尿道變窄，也會壓迫到膀胱，令膀胱儲水功能變差，造成排尿困擾。

他補充，男性大約在30歲過後，前列腺會開始增生，到了50歲，大概半數男性會有前列腺肥大的現象。問題雖不致命，但相當痛苦，因此應該盡早求醫。

7招改善夜尿

註冊中醫師石敏棋解釋，從中醫學角度，腎主水，司二便，與腎臟及膀胱有關；而夜尿可為腎不納氣，氣虛不固的表現。醫師提醒尿頻患者，可透過7招改善夜尿：

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責任編輯：羅嘉欣