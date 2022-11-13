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【港鐵出軌甩車門】港鐵最高可被罰款2,500萬元　列車延誤須按機制提供車費回贈

社會 16:00 2022/11/13

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港鐵發生「甩車門」嚴重事故。（黃傑偉攝）

港鐵今日（13日）發生「甩車門」嚴重事故。事發在今早9時許，港鐵荃灣綫油麻地站往中環方向，至少兩個車廂車門鬆脫，卡在月台與列車中間。初步調查指車廂第一卡轉向架偏離路軌，路軌旁亦有設備損毀，兩道列車車門移位，料須較長時間修復。詳情即看：【下一頁

翻查資料，根據票價調整機制，港鐵公司須透過「分享利潤機制」及「服務表現安排」撥出款項，即按每宗列車服務延誤事故罰款，向乘客提供車費回贈，每年為期最少6個月。

港鐵公司就每宗嚴重服務延誤事故（界定為由港鐵公司控制範圍內的因素造成31分鐘或以上的延誤事故）撥出回贈乘客的最高款額，已在2018年由1,500萬元上調至2,500萬元。不過立法會文件指，由於歷時超過8小時的服務延誤事故甚少發生，因此港鐵公司不太可能會被罰最高款額。

運輸及物流局局長林世雄表示，會按既定懲罰機制處理事件。

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記者：黃穎津

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