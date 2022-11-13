【最新疫情】今增6,575宗確診　另多9名確診者離世

▲ 本港疫情持續。（資料圖片）

本港今（13日）新增6,575宗確診，其中本地感染佔6,108宗、輸入佔467宗，另多9確診病人離世。

新增467宗輸入個案中，257宗涉及機場檢測樣本、124宗涉及第1至3日樣本，餘下86宗涉及第4至7日樣本。

最新感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系個案分別佔本地個案約0.1%及88.4%。截至今日零時零分，本地個案中亦累計發現24宗XBB、15宗XBD、1宗BA.2.75.2、1宗BF.7及31宗BQ.1.1亞系個案。

學校個案方面，今日為周日未有呈報個案，有4間學校共4班及1架校巴因出現群組感染，需停課7日。院舍個案方面，9間安老院舍共12名院友確診，46名院友需要檢疫；另有5間殘疾院舍共5名院友確診，23名院友及1名員工需要檢疫。

另外，現時共有2,024名確診病人留醫治療，當中239人屬新增病人；新增呈報10名危殆病人及6名嚴重病人，現時合共有36名危殆及44名嚴重病人，當中九9危殆病人正接受深切治療。另外，219名病人康復，當中162名病人出院。

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責任編輯：黃悅晴