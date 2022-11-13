【越野定向】圖出山野中銀人壽慈善賽今舉行　青少年參加人數為歷屆之冠

▲ 長途越野定向比賽「圖出山野中銀人壽慈善賽2022」（受訪者提供）

長途越野定向比賽「圖出山野中銀人壽慈善賽2022」今日（13日）舉行，共470人、超過150支隊伍參與，青少年參加人數更是歷屆之冠。

中銀集團人壽保險有限公司與香港青年獎勵計劃舉辦圖出山野中銀人壽慈善賽2022今日舉行，由民政及青年事務局副局長梁宏正、中銀人壽執行總裁鄧子平及香港青年獎勵計劃理事會主席郭永亮共同主持鳴槍起步禮。

今次慈善賽有470人、過150支隊伍參加，中銀人壽亦組成17個跨部門團隊。中銀人壽執行總裁鄧子平指，希望透過支持今屆的圖出山野慈善賽，培養青年人敢於接受挑戰、勇於承擔及堅毅不屈的品格和精神，成為香港未來的社會棟樑。

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香港青年獎勵計劃理事會主席郭永亮表示，對慈善賽能夠順利以實體形式進行，感謝各方支持，並提到今次特別推出「香港特別行政區成立二十五周年青年挑戰盃」，邀請25間中學和青年機構參與，今年青年人的參與人數是歷屆比賽之冠，成績令人鼓舞，期望藉活動鼓勵更多青年人能夠跳出舒適圈，透過這個團體定向比賽發揮團隊精神，學習在困難中建立自信及勇氣。

「圖出山野」Rogaine運動由AYP自2007年引入香港，已發展成為AYP的年度大型籌款團隊定向比賽，為支持青年發展工作籌募經費。比賽分2至4人一組，進行6小時及3小時的奪分式長途越野定向比賽。

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責任編輯：江麗盈