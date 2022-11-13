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【復常之路】孔繁毅憂新冠流感或明年1月夾擊　料港明年夏季全面復常

社會 16:29 2022/11/13

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政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會成員孔繁毅。（資料圖片）

港府近日放寬部分防疫措施，包括本周四（17日）起主題公園、理髮店等場所改為被動查核，允許黃碼人士進入。政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會成員孔繁毅今日在商台節目上表示，，預料明年夏季香港可全面復常，包括取消入境限制。

他認為，明年1月後，本港可能受新冠及流感夾擊，屆時情況有可能變得嚴峻，如果先後感染兩種病毒，有機會引發併發症，導致肺炎等情況出現，因此呼籲市民要盡快接種新冠及流感疫苗。

孔繁毅認為，根據港大的推斷，本港現時已有6至7成人口曾感染新冠病毒，另外8成人已打疫苗，在混合免疫屏障下，相信隨著有更多人陸續感染及接種新一代的疫苗，未來的確診數字會下降。他又認為，已經接種三針的市民，毋須急於接種第4針，可以等待第二代疫苗才接種，效果會更好。

他又同意，由於現時疫情緩和，加上透過「團進團出」來港的旅客，要符合疫苗通行證要求，風險較低，建議可減少他們來港後，接受核酸檢測的次數，可考慮讓他們在抵港接受一次檢測，之後到第三日再做一次，其餘時間就以快測取代，已經足夠。

他認為本港明年夏季可以全面復常，入境檢疫安排、社區隔離措施及口罩令屆時可取消，只需要在冬季補打新冠及流季加強劑。

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記者：袁澍

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