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【財政預算】陳茂波：今年赤字逾千億元在所難免　環境不好動用財政儲備

政治 17:00 2022/11/13

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陳茂波表示，預計今年財政赤字超過千億元 （資料圖片）

財政司司長陳茂波預計，今個財政年度錄得逾千億元赤字「在所難免」，不過本港約8000億元的財政儲備非小數目，直言「環境不好的時就要拿出來用」，撐經濟、保就業，令市民心安。

陳茂波今日接受電台訪問時提到，逾千億赤字在所難免，指本港作為外向型經濟體，易受外圍環境影響。對於第三季經濟表現較預期差，陳茂波形容，對今年經濟發展不感樂觀但認為亦毋須悲觀，他提到，政府一直視乎形勢逐步放寬防疫限制，又呼籲公眾留港消費，保基層就業。

本屆政府首份施政報告明年2月22日發表，陳茂波又表示，即將展開諮詢工作，被到到財案會否再度派糖紓解民困，陳茂波僅稱，會視乎本港經濟環境，決定是否採取逆周期措施，「去撐（經濟）都需要。」

樓市方面，陳茂波表示，雖然樓市成交淡靜，不過現時「斷供」情況仍然較少，當局會持續觀察，惟認為現時無需調整樓市辣招，讓未有物業的港人優先置業的大政策目標不能動搖。

陳茂波下午出訪印尼出席二十國集團領導人峰會，他表示，抵達後會與當地商界見面，希望透過峰會讓國際社會更清晰知道香港的獨特機遇。

上月出訪中東的陳茂波透露，中東會是本港未來重點開拓的投資來源，指當地官員雖然聽過香港有「超級聯繫人」角色，但對大灣區、內地發展不太了解。

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責任編輯：趙居逸

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