【強制檢測】39處納強檢　將軍澳中心、都會駅、蔚藍灣畔、沙田河畔花園及荃灣海濱花園上榜【附名單】

▲ 荃灣海濱花園外貌。(資料圖片)

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月7日至11月13日期間，曾身處39個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月14日或11月15日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

鑽石山鳳德邨硃鳳樓

大埔富善邨善雅樓

東涌裕東苑喜東閣

大埔運頭塘邨運來樓

天水圍天悅邨悅泰樓

柴灣藍灣半島 2 座

何文田愛民邨德民樓

屯門兆康苑兆樂閣

牛池灣彩虹邨金漢樓

尖沙咀擎天半島 3 座

牛池灣豐盛街紀律部隊宿 舍 1 座

將軍澳都會駅 2 座

屯門澤豐花園澤泰樓

牛頭角牛頭角下邨貴月樓

北角英皇道 26-36 號興漢 大廈

鰂魚涌太古城青松閣

觀塘翠屏(北)邨翠楠樓低 座

上水翠麗花園 2 座

馬鞍山錦禧苑錦欣閣

筲箕灣東欣苑榮欣閣

將軍澳蔚藍灣畔 3 座

長沙灣海麗邨海慧樓

黃大仙黃大仙下二邨龍智 樓

大埔新峰花園 25 座

沙田河畔花園 E 座

大埔富善花園 2 座

九龍灣麗晶花園 12 座

藍田滙景花園 11 座

青衣偉景花園 4 座

荃灣海濱花園海觀閣

天水圍天盛苑盛麗閣

將軍澳將軍澳中心 7 座

堅尼地城士美菲路83號時 美閣

大埔新峰花園 29 座

粉嶺維也納花園 2 座

紅磡陽光廣場 2 座

污水樣本檢測呈陽性的地點

葵涌石籬二邨石福樓

屯門兆禧苑雅禧閣

鴨脷洲利東邨東安樓

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責任編輯：余思嵐

