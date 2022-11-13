【強制檢測】39處納強檢 將軍澳中心、都會駅、蔚藍灣畔、沙田河畔花園及荃灣海濱花園上榜【附名單】
社會 16:46 2022/11/13
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月7日至11月13日期間，曾身處39個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月14日或11月15日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點
- 鑽石山鳳德邨硃鳳樓
- 大埔富善邨善雅樓
- 東涌裕東苑喜東閣
- 大埔運頭塘邨運來樓
- 天水圍天悅邨悅泰樓
- 柴灣藍灣半島 2 座
- 何文田愛民邨德民樓
- 屯門兆康苑兆樂閣
- 牛池灣彩虹邨金漢樓
- 尖沙咀擎天半島 3 座
- 牛池灣豐盛街紀律部隊宿 舍 1 座
- 將軍澳都會駅 2 座
- 屯門澤豐花園澤泰樓
- 牛頭角牛頭角下邨貴月樓
- 北角英皇道 26-36 號興漢 大廈
- 鰂魚涌太古城青松閣
- 觀塘翠屏(北)邨翠楠樓低 座
- 上水翠麗花園 2 座
- 馬鞍山錦禧苑錦欣閣
- 筲箕灣東欣苑榮欣閣
- 將軍澳蔚藍灣畔 3 座
- 長沙灣海麗邨海慧樓
- 黃大仙黃大仙下二邨龍智 樓
- 大埔新峰花園 25 座
- 沙田河畔花園 E 座
- 大埔富善花園 2 座
- 九龍灣麗晶花園 12 座
- 藍田滙景花園 11 座
- 青衣偉景花園 4 座
- 荃灣海濱花園海觀閣
- 天水圍天盛苑盛麗閣
- 將軍澳將軍澳中心 7 座
- 堅尼地城士美菲路83號時 美閣
- 大埔新峰花園 29 座
- 粉嶺維也納花園 2 座
- 紅磡陽光廣場 2 座
污水樣本檢測呈陽性的地點
- 葵涌石籬二邨石福樓
- 屯門兆禧苑雅禧閣
- 鴨脷洲利東邨東安樓
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責任編輯：余思嵐