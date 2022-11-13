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【強制檢測】39處納強檢　將軍澳中心、都會駅、蔚藍灣畔、沙田河畔花園及荃灣海濱花園上榜【附名單】

社會 16:46 2022/11/13

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荃灣海濱花園外貌。(資料圖片)

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月7日至11月13日期間，曾身處39個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月14日或11月15日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

  • 鑽石山鳳德邨硃鳳樓
  • 大埔富善邨善雅樓
  • 東涌裕東苑喜東閣
  • 大埔運頭塘邨運來樓
  • 天水圍天悅邨悅泰樓
  • 柴灣藍灣半島 2 座
  • 何文田愛民邨德民樓
  • 屯門兆康苑兆樂閣
  • 牛池灣彩虹邨金漢樓
  • 尖沙咀擎天半島 3 座
  • 牛池灣豐盛街紀律部隊宿 舍 1 座
  • 將軍澳都會駅 2 座
  • 屯門澤豐花園澤泰樓
  • 牛頭角牛頭角下邨貴月樓
  • 北角英皇道 26-36 號興漢 大廈
  • 鰂魚涌太古城青松閣
  • 觀塘翠屏(北)邨翠楠樓低 座
  • 上水翠麗花園 2 座
  • 馬鞍山錦禧苑錦欣閣
  • 筲箕灣東欣苑榮欣閣 
  • 將軍澳蔚藍灣畔 3 座
  • 長沙灣海麗邨海慧樓
  • 黃大仙黃大仙下二邨龍智 樓
  • 大埔新峰花園 25 座
  • 沙田河畔花園 E 座
  • 大埔富善花園 2 座
  • 九龍灣麗晶花園 12 座
  • 藍田滙景花園 11 座
  • 青衣偉景花園 4 座
  • 荃灣海濱花園海觀閣
  • 天水圍天盛苑盛麗閣
  • 將軍澳將軍澳中心 7 座
  • 堅尼地城士美菲路83號時 美閣
  • 大埔新峰花園 29 座
  • 粉嶺維也納花園 2 座
  • 紅磡陽光廣場 2 座

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 葵涌石籬二邨石福樓
  • 屯門兆禧苑雅禧閣
  • 鴨脷洲利東邨東安樓

 

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責任編輯：余思嵐
 

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