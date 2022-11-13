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【污水監測】東區、南區及屯門區多個地點污水陽性　政府派約3萬快測包

社會 16:41 2022/11/13

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南區南灣污水檢測結果呈陽性。（資料圖片）

政府今日（13日）表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，東區、南區及屯門區多個地點的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約3萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

  • 東區 — 和富道與渣華道附近一帶住宅
  • 南區 — 南區．左岸、南灣、悅海華庭及深灣軒
  • 屯門區 — 嘉悅半島

東區和富道與渣華道附近一帶住宅污水結果呈陽性。（政府新聞處）

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：江麗盈

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