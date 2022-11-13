【污水監測】東區、南區及屯門區多個地點污水陽性　政府派約3萬快測包

▲ 南區南灣污水檢測結果呈陽性。（資料圖片）

政府今日（13日）表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，東區、南區及屯門區多個地點的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約3萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

東區 — 和富道與渣華道附近一帶住宅

南區 — 南區．左岸、南灣、悅海華庭及深灣軒

屯門區 — 嘉悅半島

▲ 東區和富道與渣華道附近一帶住宅污水結果呈陽性。（政府新聞處）

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：江麗盈