【慘困車廂】冒失爸爸送3女兒返學上托兒所　2歲女被遺忘困車廂9小時中暑亡

▲ 日本一名冒失爸爸送3女兒返學上托兒所，2歲女被遺忘困車廂中暑亡。

獨留小朋友在汽車內，後果可大可小。日本昨日（12日）發生一宗人為慘劇，一名2歲女童被爸爸獨留在車廂內約9小時，女童被人發現時倒臥在後座，緊急送醫搶救1小時後宣告不治，疑因中暑脫水亡。

送3名年幼女兒上學或托兒所

綜合日本傳媒報道，昨日（12日），在大阪府岸和田市，一名33歲爸爸當天上午駕駛一架黑色7人車接送3名女兒，分別為4歲、2歲和1歲的女兒到學校或托兒所。爸爸先將大女兒和小女兒送到學校和托兒所後，原本應該要將二女渕上惺愛送往尾生町市立托兒所，可是爸爸大頭蝦忘記了，直接駕車回家去。

最新影片：

至當天約下午5時，爸爸駕車去接二女，怎料托兒所老師說渕上惺愛整天都沒有去上學，爸爸感到疑惑，他立即跑回停車場，在車上發現二女倒臥在車廂後座，當時約為下午5點30分。該父親向消防警員報稱，車中的2歲女兒處於有意識狀態，還有微弱呼吸。渕上惺愛緊急送醫院，搶救1小時後宣告不治。

該父接受警方調查時指出，自己以為有將二女送到托兒所，沒有為意原來2歲女一直留在後座。而車上的窗戶一直關閉著，警方指出當天大阪府氣溫20度，在車上的溫度會上升，懷疑女童是在車內困了近9小時候中暑脫水身亡，女童身上沒有明顯的傷痕。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

兒童體溫上升快易中暑亡

過往，時有聽聞孩子被困車廂活活熱死中暑亡的慘案。車廂內就像個焗爐，即使是在數分鐘內，溫度可以上升至危險的程度，而且通風不足，出現中暑問題，甚至或會影響生命安危。有專家指，在陽光直射下，密閉車廂內的溫度可在1小時內上升約20℃，在這樣的高溫下，兒童體溫上升、體內水份散失的速度遠比成年人快，他們的呼吸系統和耐熱能力又不如成年人，因此孩子一旦被困車廂，易出現重度中暑致死。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【獨家優惠】限時搶Columbia網店購物滿$2000即減$400優惠碼︰https://bit.ly/3DvaCkv

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳