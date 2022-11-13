【梨泰院人踩人】南韓校園興起「梨泰院遊戲」　視踩踏事故為時尚擠壓矮小同學

▲ 南韓校園興起「梨泰院遊戲」！視踩踏事故為時尚，擠壓矮小同學。

南韓首爾梨泰院上月發生嚴重踩踏事故，造成逾百人死亡。事故尚未平息之際，南韓校園被爆出竟流行一種名為「梨泰院遊戲」的踩踏擠壓遊戲，震驚社會。

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綜合韓國媒體報導，近日有中學老師發現，學生們將梨泰院事故當成「遊戲」來玩，形式是約7、8個男生將身材矮小的小學生推到牆邊，再一個個壓在對方身上玩耍的遊戲。雖然這種形式的遊戲曾經流行過，當時被稱作「漢堡遊戲」，可惜再度興起的原因卻是由踩踏事故延伸的模仿行為，令人心寒。

不少老師表示，此現象令人非常擔憂，學生們根本沒意識到悲劇嚴重性，甚至將事故當作遊戲開玩笑，覺得一群人趴下疊在一起，模仿事故現場是一種時尚；實質消費遇難者及家屬，非常不道德，令老師們感到害怕。

網民怒批行為離譜

有網民對此現象補充，曾有學生說，因曾經看到社交平台上流傳的悲劇現場影片，因此想要模仿。還有許多人表示，「梨泰院遊戲」不僅在學校流行，甚至連街上的小孩子也在玩。有當地民眾目睹：「一群三四年級的小孩在衝進電梯時模仿了」。

南韓教師協會嚴肅表示，學生對社會話題進行模仿的行為非常危險，影響可能會擴大到整個校園，甚至會因此再發生重大安全事故。學校相當重視事件，將會針對多起聚集事故，對學生進行完整安全教育。

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責任編輯：羅嘉欣