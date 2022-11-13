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【衞生黑點】花1小時45分「深度遊」元朗　卓永興：環境衞生「落後大市」

政治 19:02 2022/11/13

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桌永興指，發現多處有大量雜物堆積 （卓永興FB圖）

「政府打擊衞生黑點計劃」開展已差不多三個月，政務司副司長卓永興今到元朗視察，元朗區的店鋪阻街明顯有所改善，但發現多處天橋底、路面、後巷仍有大量雜物堆積，街道清洗工作也有很大改進空間。

卓永興表示，為確保所見和巿民目睹的一樣，和之前視察港島和九龍時一樣，時間和行程都沒有事先披露。

一行人於上午10點安寧路出發，視察的街道主要包括：福盛徑、屏會街、屏昌徑、俊賢坊、保輝徑、壽富街、安寧路、福德街、大棠路、西裕徑、西菁街、西菁徑、合益路、紅棉圍、合財街、又新街、元朗大馬路、大陂頭徑，至元朗體育路止步。全程大約4公里，走了1小時45分。

卓永興指出，元朗區的店鋪阻街明顯有所改善，許多售賣生果、蔬菜、雜貨的店鋪已不再肆意將貨物放到行人路上擺賣。惟該區的環境衞生卻「落後大市」，多處天橋底、路面、後巷，仍見大量雜物堆積；街上的小垃圾也較多，清洗街道的工作也有很大的改進空間。在大陂頭食肆後巷放置的垃圾桶，部分食肆未能將垃圾袋口打結或紥好，以致廚餘在垃圾桶內外溢，卓永興形容是美中不足，但相信情況很容易改善。

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責任編輯：趙居逸

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