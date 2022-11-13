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【妊娠紋】著比堅尼露妊娠紋被批肉酸　3孩網紅媽反擊：擁抱真實身材

育兒經 17:27 2022/11/13

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3孩網紅媽穿比堅尼展示真實身材。

生BB令女性出現體形變化，而且產後肚皮鬆弛，加上無法消除的妊娠紋，實令人心痛媽媽的付出。不少媽媽為了遮掩妊娠紋，都不敢穿太暴露的衣服，然而有英國網紅媽媽卻在社交平台曬出自己穿比堅尼的照片，展示真實的孕後身材。

英國網紅媽媽Brianna育有3名兒子，她不但沒有刻意消除妊娠紋或改善皮膚鬆弛的問題，更不理世俗眼光，大方勇敢地穿上比堅尼。她表示，最初都受妊娠紋困擾，除了肚皮位置，她的大腿、臀部和胸部都出現妊娠紋，令她感到討厭。

最新影片：

媽媽大方展示妊娠紋。（IG圖片）

不過，後來她漸漸想通，覺得這些紋路是印證人生不同階段，意味著她正在進化。雖然很多人卻批評她，警告她別再拍這種照片，「你以為大家都喜歡看妊娠紋的照片？」Brianna卻認為，妊娠紋並不是讓人羞恥的事，而是女性孕育下一代所呈現的自然模樣。她更反問網民為何要歧視一個女性最天然的樣子，並且還把歧視女性身體看得如此理所當然。

    點擊圖片放大
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她又指，妊娠紋不醜也不讓人後悔，因為孩子健康出生已經足夠，

我希望我的心也能被妊娠紋覆蓋，因為它代表了記憶、故事，還有愛。

要打破社會的審美刻板印象，熱愛自己的身體和真實樣子並非易事，如今Brianna也獲得不少網民支持，認為她的勇氣和正能量傳給很多不能接受妊娠紋的新手媽媽。

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責任編輯︰王明芳

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