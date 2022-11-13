【不老女神】姑姑飲食健康+勤做運動全憑自律　56歲李若彤外貌身材不走樣

▲ 「姑姑」李若彤無懼於素顏情況下「原圖直出」。

曾於TVB劇《神雕俠侶》中小龍女一角而火速走紅的「姑姑」李若彤最近被網民野生捕獲，網民分享與姑姑的集郵照，大讚她保養得宜，不但大方地脫下口罩合照，更無懼於素顏情況下「原圖直出」。

現年56歲的李若彤不論外貌或身材都維持在最佳狀態，向來注重健康的她既小心飲食且勤做運動，如今仍然是大家心目中的女神。

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姑姑被野生捕獲

最近有內地網民上載與李若彤的合照，並表示：「偶遇姑姑，無比激動。」

照片中的李若彤穿著灰色長袖衛衣及短褲，她不但不介意脫下口罩露出素顏真面目，更無懼於沒有任何美肌效果的鏡頭下留影，十分大方。

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照片引起很多網民討論，網民大讚姑姑保養得宜：「原圖直出不影響美貌。」、「素顏都很美！皮膚很好！」、「比她自己所發的照片還年輕。」、「真的不像這個年紀。」、「零美顏的情況下也那麼美，不愧為姑姑。」

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不老女神

56歲的李若彤一直都很自律，非常重視飲食健康之餘，亦定時做運動鎩練身體，因此有如進食了防腐劑一樣，外貌未有走樣及身材Fit爆。

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