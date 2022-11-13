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【港鐵出軌甩車門】港鐵接駁巴佐敦站現候車人龍乘客　一文看清荃灣綫服務安排

社會 18:05 2022/11/13

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港鐵荃灣綫油麻地站有列車車門飛脫，令荃灣綫服務受阻，荔景至佐敦站停駛。(陳靜儀攝)

港鐵荃灣綫油麻地站今日（13日）早上發生車門鬆脫事故，港鐵指列車首卡「轉向架」稍微偏離路軌。詳情即看【下一頁】港鐵表示，受事件影響，荃灣綫的服務有所改動，港鐵現正提供免費接駁巴士來往荔景站和佐敦站，市民亦可以用鐵路網絡其他替代路線乘搭港鐵，其他路線服務正常。港鐵亦會按需要加密其他路線班次，正全力進行檢查維修，預計上述的服務安排將維持至今晚稍後時間。

在佐敦站外，約有200人排隊等接駁巴士的人龍，人龍由佐敦道繞過志和街排到彌敦道。 

港鐵荃灣綫油麻地站有列車車門飛脫，令荃灣綫服務受阻，荔景至佐敦站停駛。(陳靜儀攝)

荃灣綫的服務安排

  • 來往荔景至佐敦站暫停服務。除荔枝角、長沙灣和深水埗站外，其他車站的乘客可使用其他替代路線乘搭港鐵
  • 來往荔景至荃灣站維持8分鐘一班車
  • 來往佐敦至中環站維持6分鐘一班車

港鐵免費接駁巴士來往佐敦至荔景站服務

  • 可上落客：茘景、太子、佐敦站
  • 只可落客：美孚、茘枝角、長沙灣、深水埗、旺角、油麻地站
    • 點擊圖片放大

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責任編輯：余思嵐
 

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