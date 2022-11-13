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【兒童打針】猶疑自費接種腦膜炎雙球菌疫苗　港媽計劃通關一家回鄉︰想打定安心啲

兒童健康 18:41 2022/11/13

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有港媽猶疑要否為子女自費接種疫苗，以減低孩子感染腦膜炎的風險。

小朋友一出世就要接種各樣疫苗獲得保護，除了「香港兒童免疫接種計劃」外，亦有一些需自費，如「腦膜炎雙球菌疫苗」。有港媽上網求問，因為計劃通關後一家回鄉探親，心大心細是否要接種腦膜炎雙球菌疫苗，有感小朋友打了會安心些，而市面又有不同疫苗去防不同致病細菌類型，令港媽相當「頭痕」！

腦膜炎雙球菌疫苗

該名港媽早前在網上討論區「親子王國」發帖，標題為「你地（哋）有冇帶子女打”腦膜炎雙球菌疫苗”？ 」，她得知腦膜炎雙球菌疫苗不包括「香港兒童免疫接種計劃」中，小朋友不能在母嬰健康院打相關針，需到診所自費打。她未有決定求問意見，

上網見唔少媽媽都好似會打，但身邊親戚全部都無打，究竟有幾多媽媽會帶子女去私家診所自費打？

最新影片：

該港媽又在網上查資料「做功課」，知道在香港較少有相關患者，但見內地不時會爆發。她考慮為子女安排接種腦膜炎雙球菌疫苗，是因為通關想上內地探親，小朋友打定安心些，不過，親友孩子沒有打針。

我啲親戚以前成日上返大陸，但佢哋都無幫小朋友打，所以有啲困惑。

網民建議向醫生了解清楚

致病細菌腦膜炎雙球菌有很多不同的分支，現時最常見包括A、B、C、W和Y 5種，本港有ACWY型四價腦膜炎雙球菌疫苗，以及B型腦膜炎雙球菌疫苗供應。該港媽問若果安排小朋友打針，「市面上有ACWY同B型，會打邊隻？定係兩隻打晒？」

網民留言分享經驗，有網民知道小朋友感染致腦膜炎可大可小，「一旦中咗好嚴重，早期病徵唔明顯，但短時間內可引致嚴重病症，甚至死亡，幾年前新聞就報過一個BB，中咗之後幾日冇咗，如果經濟許可就打埋喇」，另有家長為BB先打了B型，「係普通診所兒科醫生度打」，另有家長表示子女2種疫苗均有打，建議樓主向自己的家庭醫生或兒科專科醫生多了解。更多的留言見下圖：

    點擊圖片放大
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網民意見僅供參考，如家長考慮應否為孩子接種疫苗以減低感染的機會，宜跟醫生相量一下。更多有關腦膜炎雙球菌疫苗報道，可【按此】查看。

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責任編輯︰顏紫燕

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