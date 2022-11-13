【萬千星輝賀台慶】福祿壽15周年再合體扮嘢　與炎明熹曾比特合演《聲生不息福祿壽》

今年《萬千星輝賀台慶》將於11月19日舉行，全台小生花旦及新生代藝人將匯聚施展渾身解數，並首度由十大綜藝監製聯合打造的不同類型表演及環節，向經典劇集及綜藝節目致敬之餘，亦向多年來為TVB默默耕耘的綠葉演員及前輩致敬。

為隆重其事，今年司儀陣容，人數打破歷年台慶紀錄，總共有10男10女組成的20大司儀組合！當中涵蓋不同年代的司儀界代表，包括有在TVB工作長達51年的汪明荃、陳貝兒、麥美恩、馮盈盈、黎芷珊、朱凱婷、陳庭欣、吳幸美、宋宛穎、梁凱晴、陳百祥、鄧梓峰、林盛斌、陸浩明、錢嘉樂、崔建邦、周奕瑋、鄭衍峰，以及新鮮出爐的兩名「全能司儀」優勝者黃建東及蔡國威。

連日來無綫台前幕後密鑼緊鼓為台慶夜進行綵排，據知屆時各大表演環節除了動員多名藝人參與外，更會遊走於化妝間、錄影廠、停車場及古裝街等每個角落，讓觀眾可以360度全方位了解電視城。

根據日前無綫釋出的官方宣傳片，林盛斌、麥美恩、陸浩明、鄭衍峰及梁凱晴率先公布部份表演內容，包括台慶趣劇、Louis Yan大型魔法Show、《聲夢》首季畢業生穿越處境劇元宇宙、跨年代藝人合唱團大Show唱功挑戰A capella及《香港小姐再競選》三強人馬終極對決爭冠軍。

Gigi：要練定忍笑

演出項目的其中一大亮點，是過去15年曾8度為台慶擔任表演嘉賓的福祿壽 — 阮兆祥、李思捷及王祖藍，闊別5年後重臨台慶舞台，慶祝TVB 55周年大日子之餘，亦特別為福祿壽15周年作紀念。

他們決定聯乘《聲生不息》來一場《聲生不息福祿壽》，並會找來4名外援將福祿壽扮嘢精神Level Up，其中包括兩大樂壇後起之秀兼《聲生不息》人氣王炎明熹（Gigi）、曾比特（Mike），並會碌爆人情卡請來兩名「高大級」神秘嘉賓。

問到首度與福祿壽同台演出的Gigi會否很大壓力，她笑言：「我估最難係要練定忍笑，因為佢哋都好好笑，要打醒十二分精神先得。」

再問是否會破天荒作扮嘢演出，Gigi則大賣關子謂：「總之會係好特別嘅演出，密切留意！」

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