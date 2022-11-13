【神の拉闊】欣宜Anson Lo勁歌跳唱炒熱氣氛　教主盡騷超fit身段

▲ 教主邊唱邊跳勁歌《King Kong》。（陳慧安 攝）

鄭欣宜（Joyce）與「教主」盧瀚霆（Anson Lo）的《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》於今晚（11月13日）在亞洲國際博覽館Arena舉行，這次也是教主自7月MIRROR演唱會事故後，首次在舞台上演出。

Anson Lo父母及家姐都有到場睇騷，彭秀慧、方健儀及小薯茄的程人富也有捧場。全場以神徒的燈牌佔9成半，也有一位外籍美女舉著PRINCE JOYCE霓虹燈牌。

▲ （陳慧安 攝）

音樂會在晚上7時25分開始，舞蹈員打頭陣從左右與後方走向舞台中央，舞台以平地配合梯級設計。欣宜與教主以一身型格軍look登場，當中教主一登場就全場尖叫聲不斷，他的貼身裝盡現fit爆身形。

第一次為《拉闊音樂會》演出的他們，分別以《Glitterfalls》、《一所懸命》炒熱氣氛，為演出揭序幕。然後二人隨即合唱《EGO X 豐乳肥臀》，以彼此作品crossover，在場歌迷hifh爆。

接著教主唱《King Kong》，與舞蹈員勁歌熱舞，充滿動感。

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記者：陳淑霖