【港鐵出軌甩車門】乘客摸黑行路軌逃生遭質疑　港鐵：緊急情況下可以這樣做

▲ 港鐵至少兩個車廂車門鬆脫，卡在月台與列車中間。（網上圖片）

港鐵荃灣線油麻地站今早（13日）發生出軌意外，該線來往佐敦至荔景站的服務仍然暫停。意外發生後，有涉事列車的乘客向傳媒透露，需要沿路軌徒步折返回旺角站，期間目睹有列車於斜前方駛過。從議員提供逃生路段照片可見，逃生同一位置路軌交疊，乘客摸黑逃生，十分危險。

曾於港鐵任職的立法會議員張欣宇在Facebook上表示，從緊急出口逃生走到路軌是最後手段，這屬於絕對不理想的判斷和應對，會帶來極嚴重後果和風險。他指疏散路綫會途經其他綫路的相交路段，稍有差池，疏散中的乘客或會與列車迎面相撞，認為情況屬重大隱患，要求港鐵嚴肅跟進。

▲ 乘客路軌逃生同一位置，見路軌交疊；張欣宇指事發時沒有亮燈，乘客摸黑逃生，十分危險。(張欣宇提供圖片)

涉事列車有約750名乘客，當中150人經車尾的緊急出口離開車廂，沿着列車軌道步行往旺角站疏散，不過，有乘客透露事發時車長曾透過廣播指示乘客「自行打開」車尾車門，從車尾的緊急出口離開，沿路軌徒步折返旺角站，形容當時路軌沿途昏暗漆黑，乘客要以手機電筒照明，其間未有職員帶領，並曾目擊到有其他列車在他們斜前方駛過，他們步行數分鐘才到旺角站。

張欣宇解釋，油麻地與旺角站路段，有荃灣綫及觀塘綫的交滙段，如有關情況屬實，另一邊的觀塘綫仍有列車行駛，「唔識路會車死」，情況極為危險。張欣宇續指，經路軌逃生的情況相當罕見，車尾緊急門原意是遇到惡劣情況如火警，有一定危險性才使用，形容是最後手段，假如港鐵決定乘客要經路軌逃生，基本原則是暫停涉事路段附近的列車服務，和亮起隧道燈。



就事故期間乘客使用車尾緊急出口斜道方面，港鐵公司現提回應指，車尾緊急出口斜道設立的目的是讓乘客在緊急情況下安全地離開車廂。在緊急情況下，乘客可以自行打開車尾門離開車廂。港鐵亦有就這方面教育乘客。

根據資料顯示，在今早的事件中，在確認列車安全後，職員按程序開啟了車門讓乘客在月台旁邊離開車廂，大部份乘客亦從這途徑離開。同時，亦有部分乘客使用車尾的緊急出口斜道，沿荃灣綫路軌步行到旺角站返回月台。旺角站同事於接報後隨即到場協助乘客安全離開。

消防及港鐵職員隨後亦有再次檢查，確保沒有乘客逗留於路軌範圍。

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記者：袁澍