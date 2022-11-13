【港鐵出軌甩車門】乘客行路軌逃生遭質疑　港鐵：緊急情況下可以這樣做

▲ 港鐵至少兩個車廂車門鬆脫，卡在月台與列車中間。（網上圖片）

港鐵荃灣線油麻地站今早（13日）發生出軌意外，該線來往佐敦至荔景站的服務仍然暫停。意外發生後，有涉事列車的乘客向傳媒透露，需要沿路軌徒步折返回旺角站，期間目睹有列車於斜前方駛過。

曾於港鐵任職的立法會議員張欣宇在Facebook上表示，從緊急出口逃生走到路軌是最後手段，這屬於絕對不理想的判斷和應對，會帶來極嚴重後果和風險。

就事故期間乘客使用車尾緊急出口斜道方面，港鐵公司現提回應指，車尾緊急出口斜道設立的目的是讓乘客在緊急情況下安全地離開車廂。在緊急情況下，乘客可以自行打開車尾門離開車廂。港鐵亦有就這方面教育乘客。

根據資料顯示，在今早的事件中，在確認列車安全後，職員按程序開啟了車門讓乘客在月台旁邊離開車廂，大部份乘客亦從這途徑離開。同時，亦有部分乘客使用車尾的緊急出口斜道，沿荃灣綫路軌步行到旺角站返回月台。旺角站同事於接報後隨即到場協助乘客安全離開。

消防及港鐵職員隨後亦有再次檢查，確保沒有乘客逗留於路軌範圍。

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記者：袁澍