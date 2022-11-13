【神の拉闊】Anson Lo表揚舞蹈員勞苦功高　欣宜問教主為何不稱神徒為老婆

▲ （陳慧安 攝）

鄭欣宜（Joyce）與「教主」盧瀚霆（Anson Lo）的《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》於今晚（11月13日）在亞洲國際博覽館Arena舉行。

Joyce與教主分別各自唱一輪自己的快歌、慢歌後，音樂會第3節，他們換上粉紅色外套其他巨星偶像的歌曲，當中齊唱重新編曲《Barbie Girl》玩味十足。之後，Joyce唱Britney Spears《I'm a Slave 4 U》，而Anson Lo準備其偶像Justin Timberlake《Sexy Back》。

緊接，他們合唱蕭亞軒《表白》、容祖兒《隆重登場》。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Joyce更代表全場神徒問教主：「點解你唔嗌返我哋做老婆?」教主回答：「老婆只有一個。」另外，教主稱感謝一眾舞蹈員說：「幾乎每一部份也有他們，付出的汗水是我與Joyce的3倍。」

然後教主換上紅色背心騷麒麟臂，與Joyce合唱《唱這歌》、《螢光粉紅》，更唱出MIRROR的《IGNITED》，以及教主的《Megahit》。

記者：陳淑霖

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R