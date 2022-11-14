【MIRROR演唱會事故】「鏡粉」不滿調查　促MakerVille管理層交代：一直讓MIRROR承受壓力　

▲ 男團MIRROR演唱會嚴重事故發生逾3個月，政府上周公佈調查結果。（資料圖片

男團MIRROR演唱會嚴重意外發生逾3個月，警方上周拘捕5人，揭承辦商涉嫌虛報多項懸掛裝置的重量，懷疑誤導康文署意圖盡快取得演出許可。事故調查小組公布調查結果，則指大國文化製作有限公司作為租用人違反部分租用條款，且舞蹈員僱主未購買勞工保險及報工傷等，問題多多。

有關注事故的MIRROR粉絲對調查結果表示不滿，認為康文署角色令人感疑惑，租用人及承辦商和分判商責任不明，望當局解釋；又促請MakerVille管理層早日面對公眾。

「一群鏡粉」昨發布對事故調查的回應，指對工程公司虛報資料十分震驚，認為若是業界常態，屬結構性問題必須即時糾正。

紅館40年 設備為何無改善

聲明並強調，康文署在審批文件上的角色仍然令人感到疑惑。聲明引述報告指，康文署管理的紅館「為舉辦體育賽事而設計，因此場內並無任何為表演而設的固定舞台、設備及相關裝置」，惟40年來，在沒有相關設備情況下，康文署仍然一直將場地租予不同大型音樂舞台表演，質疑為甚麼這40年來仍無改善，對承辦商呈報相差巨大的數據亦未起疑，「康文署是否只是橡皮圖章？」

調查報告又指，紅館的「租用人」是大國文化，演唱會由該公司及另一有限公司（MakerVille）合辦，而報告指「租用人及/或其承辦商和分判商」未有遵守紅館部分租用條款。鏡粉聲明認為當中各自角色的責任未明，希望相關單位或者法院可以給予公平、公正、公開的答案。

「一群鏡粉」認為公司僅推MIRROR成員回應各方面疑問，是不公平。聲明指，社交媒體不是法庭，轟公司透過傳媒散點式傳出一兩句回應，並不是有誠意的溝通。

散點式回應 不是誠意溝通

聲明促請各涉事人士明確說明自己的處境，讓公眾理解他們的工作情況與遭遇；而MakerVille管理層亦必須親自出來面對傳媒與公眾，以保護旗下藝人，讓他們能專心工作，「一直以來MakerVille在公關傳媒面前的缺席，只會挑起更多矛盾，讓MIRROR承受不必要的輿論壓力，模糊事件焦點。」

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記者：袁澍