【MIRROR演唱會事故】鏡粉指業界存結構性問題　工權會：望勞工處能以「檢控」為方向

▲ 男團MIRROR演唱會嚴重事故發生逾3個月，政府成立的工作小組在上周提交調查報告。（曾耀輝攝）

勞福局長孫玉菡早前表示，經調查及諮詢律政司確認，舞蹈員是以僱員身份參與演出，惟僱主未為舞蹈員買勞工保險亦無報工傷，勞工處將跟進僱主及承辦商責任，不排除作出檢控。主辦單位大國文化及MakerVille前晚回應僅稱，有為演唱會及工作人員購買公眾法律責任保險，及額外購買了團體意外保險。

在「一群鏡粉」的聲明裏亦指，不少舞蹈從業員都表示業界一直有結構性問題，包括沒有正式的僱員合約，故促請勞工處可以思考結構性的問題，而不是拉人後草草了事。聲明表示，結構性問題，要的不是代罪羔羊，而是整體政策改善。

霍啟剛：冀落實規管 加強溝通

立法會議員霍啟剛在昨日亦表達看法，他說關注表演者及舞者的保障，認為今次裁定了表演者的僱員身份，業界相當重視未來對表演者的保障及保險度。他期望局方能加強與業界溝通，向業界從業員解釋清楚如何判斷非僱傭和僱傭關係。霍又稱，本港舉辦演唱會經驗豐富，相信大部分從業員都能舉辦正規演唱會，以往亦從未有過如此嚴重的事故，故希望政府在落實規管措施外，亦能加強溝通以幫助業界發展。

過去一直關注勞工權益的工權會則表示，政府確認僱傭關係並考慮檢控是向業界發放的清晰信息，製作單位作為僱主之身份無庸置疑，舞台從業員之合理權益必須得到合理保障。工權會期望，勞工處能以「檢控」是次事故的違例僱主作為最終方向，而非透過勞資雙方和解協議作結，因檢控有望以儆效尤，迫使其他違例僱主即時停止違法行為，也有助現時舞台從業員爭取合理保障。工權會並表示，若非以檢控為目標，只能協助此次的單一個案，並不能讓業界整體受惠。

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記者：袁澍