【中年好聲音】周潤發同學戚愛蓉參賽　身體殘障無阻柳冕追夢決心

▲ 戚愛蓉

TVB全新綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》在昨晚（11月12日）播出「試音大檢閱（下）」內，出場的參賽者可說臥虎藏龍，當中有歌唱老師、音樂人及來自不同專業界別的精英，包括擁有近20個專業牌照的建築工程界牌照達人陳振途，及坐擁工商管理博士銜頭的金融界女強人關幗玲等。

▲ 柳冕

背後故事勵志

除上述專才，精神意志的強者代表亦大有人在，47歲的柳冕是生命講師，16年前因為交通意外需依靠輪椅代步；不過身體的殘障並無阻礙柳冕追夢的決心，他希望透過自身經歷，帶給其他傷殘人士正面信息及影響：「想畀更多傷殘人士知道，殘障都可以追夢，真係唔好放棄自己。」

身體力行的柳冕，於2017年的《慈善星輝仁濟夜》中，曾與C AllStar合唱《誰能明白我》，獲得全場熱烈掌聲，柳冕當時以過來人身份勉勵傷殘人士：「唔好覺得自己係社會嘅負累，鼓起勇氣踏足社會，我哋都可以貢獻社會。」

▲ 陳樂平

41歲的陳樂平及44歲的梁德欣，則同樣因為家人的鼓勵，站在《中年好聲音》的面試現場。

現為結他導師的陳樂平，原本是健美先生，但因為一次牙齒醫療事故，身體狀況大不如前……這次決心站出來比賽，全因母親一再鼓勵：「好感謝媽咪，佢以前未必好支持我做音樂，好感激佢今次再三叫我報名。」

至於患有系統性紅斑狼瘡的梁德欣，則全因女兒一而再的「督促」，令她有勇氣及動力豁出去：「感恩我有個女，佢睇到呢個節目嘅廣告之後，就不停叫我一定要參加，因為佢知道我細個好想做歌手，佢覺得一個人細個想做嘅嘢，大個一定要勇敢去追夢，所以佢話：『媽媽你一定要勇敢追夢。』」

▲ 陳文琪

5大「靚聲王」

昨晚現身節目的還有5大「靚聲王」，包括47歲從事和音工作多年的幕後英雄陳文琪、38歲歌唱導師林鉫徫、35歲全職媽媽張可欣、享受街頭表演的64歲鮑聖光，及與周潤發同樣是無綫第三期藝員訓練班的65歲戚愛蓉。

5人之中，以戚愛蓉最令人印象深刻，60年前曾橫掃多個音樂比賽獎項的她，除輕易駕馭超高音域，唱歌時更是相當從容淡定有貴氣，她亦坦言自己依然有團火：「我由細到大都鍾意唱歌，跟住啲朋友都鼓勵我叫我試吓起碼知道自己去到邊。」

因為外型打扮而受多年冷言冷語的林鉫徫，則希望透過參賽以歌聲令大家放下偏見，證明自己的實力。

▲ 梁愷庭

而從事和音工作多年的陳文琪，雖然靚聲不容置疑，但正正因為做了太多年和音，忘記了自己原本的聲線，希望透過這次比賽找回自己的聲音：「我哋唱和音嘅人，反而冇自己把聲。」

不得不提，是於2019年獲得倫敦十大傑出青年大笨鐘獎的45歲歌唱導師梁愷庭。

愷庭原來自小的夢想便是能夠站在TVB的舞台，多年來更致力報名參加TVB舉辦的各樣比賽：「我想喺TVB唱歌，我細個有遞表參加香港小姐，又試過面試做藝人，但全部都唔得。之前有啲比賽過咗年齡冇得玩，今次年齡夠喇，點知真係入到圍，我真係嚟到TVB比賽，其實係我嘅夢想嚟！」

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