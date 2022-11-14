【MIRROR演唱會事故】斥演出環環都出錯　舞台專家：「不敢說No」釀悲劇

▲ Ada Wong（王奕慎）從事舞台技術已超過30年。（陳永康攝）

MIRROR紅館演唱會事故發生已逾3個月，事故報告出爐，揭有人虛報舞台數據，令人震驚。Ada Wong（王奕慎，圖）從事舞台技術已超過30年，事故發生時她內心鬱結，她在報告公布前接受訪問，批評該場演唱會不論是製作、舞台、風險管理，還是藝人的時間分配都出錯，她直言行內人「不敢說No」的習慣積弊已久，最終釀成悲劇。

▲ Ada指出，無論是製作、設計及風險管理，都對此有責任。（陳永康攝）

舞台專家 斥演唱會連番犯錯

1985年入行，Ada最初是做演唱會的燈光師，參與過Beyond、張國榮及梅艷芳等巨星的演唱會製作。她說當時香港的演唱會行業剛起步，需要向日本人學師。踏入90年代之後，本地才慢慢有了自己的演藝工業和從業員。Ada說，近年來在機動裝置方面，本港的設備和技術都未有更新及時，「方法比較土炮、慢人哋10年」。

機動設備不如燈光顯而易見，且價格昂貴，製作公司未必會考慮更新——這或者就是MIRROR演唱會所展現出來的狀態。她又稱，演唱會的效果美輪美奐，包括有威也、升降台、吊橋等設置，但MIRROR 12人加上24位舞蹈演員，無疑增加了風險。

Ada指出，無論是製作、設計及風險管理，都對此有責任。她舉例，12子從天而降畫面十分好看，但技術上來講如果有一人卡住，演唱會都好難進行。「可能性、風險性都高，這些都不是外判承辦商施工人員的權責，監製、創意團隊、技術部門都應該把關。」

▲ 她說，現時業界之間合作多年且互相熟悉，工作時反而出現「不敢Say No」的惡習。（陳永康攝）

監製（創意團隊） 技術部門應把關

回看MIRROR演唱會第一天已經險象環生，升12名成員到高處的吊橋搖搖欲墜，直至有觀眾萬人聯署才取消相關設置，並讓經理人黃慧君（花姐）坐鎮。Ada表示比起現場坐鎮，經理人需要做的是安排足夠的綵排時間，讓藝人熟悉舞台。「兩天綵排是絕對不夠，無時間做唔代表可以唔做。」

事故發生得看似突然，但在Ada眼裏卻恍如懸在頭上的「達摩克利斯之劍」，隨時都可能出事故。她澄清，現有法例已可以確保防止技術事故，問題在於「業界無尊重自己的專業」。她解釋，現時業界之間合作多年且互相熟悉，工作時反而出現「不敢Say No」的惡習，「有時過唔到關就是過唔到，大家要俾人Say No先得」。

Ada呼籲業界引入專業風險管理的行業守則，包括規定監製必須保證演員綵排的時間等，並讓「總綵排」成為強制守則等。演唱會監製以後也須提交專業「風險評估報告」，事故發生時可以第一時間知道誰是最高層決策者。

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記者：袁澍