洪嘉豪首踏西九獲張家輝祝賀　陳蕾衛蘭同撑Kaho

▲ 陳蕾任洪嘉豪嘉賓。

洪嘉豪（Kaho）首個個人演唱會《The Cycle of…Kaho Hung Live 2022》昨晚於西九竹翠公園開鑼。Kaho以《我懂》揭開序幕，再配以雪景非常浪漫，隨後跳唱出《表情符號》及自彈自唱《好奇殺死愛》，全場橙海熒光棒非常熱烈。

昨晚兩位嘉賓都是他演出路上非常重要的人，第一位嘉賓是好朋友陳蕾，兩人合唱《救》之後，Kaho話，「我剛刻意不同你對望，我好驚笑咗。」陳蕾反駁:「我ready晒你拖我手，點知你又唔拖，講起自己都想笑。哈哈。」

Kaho話自己首次個人演唱會，所以好希望請到出道四年以來，最重要的歌手朋友。「陳蕾你不單止重要，你係我 best friend，又係院友心目中最喜愛女歌手！好多謝你這些年來都肯聽我講心事，我雖然有班兄弟，但佢地係唔會明，所以我開心唔開心都同你講....」陳蕾說：「其實你有冇發現，我有時只係扮聽得明？哈哈....我知道佢最近壓力大，所以我寫左千字文鼓勵下，點知佢只回覆: 收到明天見。」

Kaho：「邊度係千字文，你得個五，六句之嘛！但係呢幾個月真係好辛苦，所以咁囉... 總之！多謝你啦。」

▲ 衛蘭打氣。

第二位嘉賓是衛蘭（Janice），二人合唱嘉豪作曲的《別放手》，這首Demo後來成為了Janice的《面對》，亦是因為這首歌令華納跟Kaho簽約。Kaho感激Janice給了自己很多機會：「全部都係你畀我，去到邊都帶住我。」然後又狂講大堆英文 「Don't make me cry，I love you....」引得Janice及觀眾大笑。

此外有「華納張家輝」之稱的Kaho更獲張家輝拍片祝賀開騷，張家輝說：「嘉豪，聽講你開騷啦喎，喺度祝你有個Good Show先，我亦都代化骨龍一齊祝你有一個圓滿嘅演出、順順利利，恭喜恭喜」。

▲ 張家輝拍片祝賀。

之前全不知情的Kaho 一見家輝出現螢光幕，即跪在地上驚呼：「好勁呀呢個！」演唱會尾聲，在觀眾瘋狂叫「除衫」的情況下，Kaho順應民意掀高上衣曬肌，全場High爆，再以《逆時車站》作結。