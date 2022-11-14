【防貪措施】針對物業管理4大範疇　廉署聯同物監局推防貪警示

▲ 物業管理業監管局聯同廉政公署製作「物業管理防貪警示」單張，針對4個投訴較多的範疇，列舉防貪警示。(蘇文軒攝)

物業管理對市民生活息息相關，當中從事物管行業有逾20萬人。為提醒管理公司及從業員留意涉違法律或操守的行為，物業管理業監管局聯同廉政公署製作「物業管理防貪警示」單張，就日常物業管理工作的4大範疇，列舉防貪警示，協助有關人士識別貪污問題和實施防貪措施。

廉署防止貪污處處長利逸修表示，今年首9個月共有307宗涉及「樓宇管理」的貪污投訴，較去年同期384宗少約2成，佔所有私營機構界別投訴的35%，仍屬私營機構界別投訴中的首位。他指出，因應疫情因素，近年樓宇管理上有貪污風險的活動相對減少，數字雖有下跌，但並不代表貪污問題減輕，當局仍需做好業界的防貪及誠信管理工作。

物監局主席謝偉銓透露，《物業管理服務條例》規定，明年8月1日起，所有為有公契物業提供多於一個類別訂明物管服務的物管公司，及在擔任管理角色的從業員須持有效牌照，目前全港有超過1萬名物管業員及物管公司申領牌照，業界反應正面。而去年7月，局方向業界發出《防止貪污事宜操守守則》，要求持牌人要系統化地實施防止貪污及誠信管理制度，納入行業法定守則要求。

防貪處針對4個過去投訴較多的範疇，列出誠信風險及簡單的建議預防措施，包括採購、財務管理、人力資源管理及處理投訴，較常見有外判服務供應商主管，包庇前綫員工作虛假值勤紀錄或以影子工人（鬼工）詐騙公司薪金，舉例早前有屋邨女保安主任，訛稱女兒在其工作之屋邨任職保安員，詐騙約3.7萬元薪金罪成，建議物管公司使用較先進的電子值勤紀錄系統，加強抽查和巡查等。

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記者：蘇文軒