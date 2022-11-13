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【港鐵出軌甩車門】港鐵：有信心明天可恢復服務　頭班車前盡早公佈

社會 23:19 2022/11/13

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港鐵表示正全力搶修，有信心明天可恢復服務，頭班車前盡早公佈。黃傑偉攝

港鐵晚上就荃灣線事故發表聲明，指工程人員現正全力以赴做好修復工作，就目前狀況而言，有信心明天可恢復服務，詳情會在明天頭班車前盡早公佈。

港鐵強調公司十分重視今次事件，已就事件展開深入調查，並已通報機電工程署及運輸署，並就事故為乘客帶來不便深感抱歉。

初步發現，列車第一卡車轆及第一個轉向架偏離路軌，路軌旁亦有金屬設備損壞。工程人員一直全力進行復修工作，列車已於晚上移離現場。公司正進行各方面檢查，並會就事故原因進行深入調查。

港鐵指事故涉及一列荃灣線往中環方向的列車，在今早9時30分正駛進油麻地站二號月台，頭兩卡車駛進月台後停下，第一卡列車有兩對向月台方向的車門移位。

事發後，公司即時啓動應變程序，包括安排乘客離開車廂、評估服務的即時影響，以及為受影響乘客安排免費接駁巴士，並透過不同渠道發放相關資訊，包括鐵路網絡內的替代路線。

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責任編輯　李志強

 

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