麥家瑜打響頭炮SENZA A Cappellla唱經典歌　許廷鏗吳若希罕有合體現身

▲ 晚宴場面熱鬧。

適逢馬百良葯廠今年迎來創辦200週年，前日（11日）假四季酒店舉行《200週年晚宴》，由麥美恩（Mayanne）及陸浩明（6號）擔任晚宴司儀，邀得許廷鏗（Alfred）、吳若希（Jinny）、麥家瑜（Keeva）及SENZA A Cappella為活動獻唱祝賀。

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Keeva打響頭炮

在表演環節，先由Keeva打響頭炮唱出200週年主題曲及自己的歌曲《好得很》，Keeva形容唱主題曲是一個非常難忘的經歷，歌曲難度很高，但歌詞能打動人心，能為品牌的大日子出一分力大感高興。

SENZA A Cappellla唱經典歌

緊隨其後，人氣無伴奏組合SENZA A Cappellla帶來一連串充滿香港情懷的經典歌，包括：《奮鬥》、《獅子山下》、《身體健康》及一系列耳熟能詳的廣告歌等，令全場氣氛高漲。

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Jinny帶來成名作

晚宴尾段分別邀來Jinny及Alfred壓軸出場，甫出場已迎來一遍歡呼聲。

身為多首琅琅上口的劇集主題曲主唱，Jinny特意帶來成名作《越難越愛》及《陪著你走》。

Jinny更鬼馬地公然邀產品贊助，台下笑聲不絕。

Alfred積極備戰

最後，Alfred一口氣送上《青春頌》、《白紙》及《佛系人生》三首人氣歌曲，將是晚晚宴氣氛推至最高點。Alfred表示個唱在即，練歌時都需要以秋梨潤喉蜜保養聲帶，更透露正積極備戰，希望大家多多支持。

晚宴後，很久沒雙雙現身的Jinny及Alfred笑稱已很久沒見，差點忘了對方的模樣，希望有更多客戶能邀約他們，製造更多見面的機會。至於Jinny被問及會否擔任Alfred的演唱會嘉賓，Jinny鬼馬回應：「視乎佢幾有誠意喇！