【神の拉闊】鄭欣宜被觀眾燈海感動落淚　Joyce為教主心痛：佢全日都胃痛

鄭欣宜（Joyce）與「教主」盧瀚霆（Anson Lo）的《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》於昨晚（11月13日）完滿結束。本來完騷後，大會本安排欣宜與Anson Lo接受傳媒訪問，可是教主卻因胃痛不適未能受訪。

教主經理人花姐向傳媒表示：「佢一表演落台就胃抽筋，佢好辛苦，跟住就需要醫護人員幫手，佢就入咗房。佢本來好想出嚟（受訪），但抖咗好耐都係頂唔順，所以送咗佢返屋企休息。」

大約今天凌晨1時，教主在社交平台發文報平安：「表演中段胃抽筋，辛苦工作人員在表演完成後在後台照顧我，大家不用擔心我，我會好好休息的。」

欣宜接受TOPick訪問時暢談騷後感，同時關心「老公」教主的身體情況。

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受燈海感動

《神の拉闊》完騷後的欣宜依然保持精靈，她開玩笑指自己「自肥」成功，又指特意致電予一位不在香港的舊同學，記起過往二人在唱K時特意唱拉闊片段的歌曲。她向舊同學說：「我今天做拉闊，快啲買直播。」

Joyce表示很開心：「這個騷延期又延期，終於喺今日做到，好大感觸的，頭先我喺台上唱《我地》時，再加埋成個燈海，大家都開著燈時，我都忍唔住有少少感動。」

她沒有預計到會在台上落淚：「成個騷有5 part，有3 part都係狂跳舞，都係好開心，我都估唔到會咁樣。」她覺得所選的舞曲也很開心、屬於自己的年代。

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旨在為神徒們發聲

欣宜在騷上代表全場神徒問教主「點解你唔嗌返我哋做老婆？」 ，對於自己未被稱「老婆」未感失望：「佢無答到，open-ended answer，佢叫我哋自己諗，我唔係為咗要佢嗌我老婆，我真係好好奇，想為神徒們發聲，我覺得我地嗌咗你老公咁耐﹐點解唔嗌返我哋老婆呢？我覺得佢心裡面係有答案。」

Joyce說也不是希望自己是「only one」，也不忘稱讚教主的胸襟很廣闊，可把很多愛派給神徒。她又再讚教主：「佢跳舞真係好好睇。」原來她的聲音變得沙啞是與教主有關，她解釋：「我哋每一次排舞，我睇完佢嗰啲Solo，都會忍唔住尖叫，咁把聲就沙咗。」

問到她是否一早已準備該題問題，她稱：「都係綵排時諗到想問，跟住就決定現場問。」她大爆自己是順口地稱呼教主做老公，指教主稱她Joyce已很好聽。

▲ （陳慧安 攝）

「奶奶」照顧Anson Lo

提到教主胃痛一事，欣宜先打圓場開玩笑說：「可能我放太多電畀佢，跟住電暈咗佢」，然後透露︰「佢全日都胃痛，依家『奶奶』（盧瀚霆媽咪）喺房照顧佢。」。

同時她為拍檔感心痛，「佢食太少，全日淨係食一啖炒飯，頭先我哋rehearsal之後、化妝整頭前，佢都話好驚會腫，所以佢想食少啲嘢，可能佢又好耐無見大家，就想再落力啲、俾多啲力去表演俾大家。」

欣宜再次稱讚Anson Lo：「我想讚佢，因為佢好Pro，成個騷準備前、後、當中都好professional，呢個係very good，我覺得每一個人都會有自己擔心、工作以外發生嘅不愉快事情、壓力，但最緊要係入到排舞室、錄音室、舞台都要pro，the show must go on，而佢係每一次都做到。」

欣宜：跳得多過我自己個騷

欣宜與教主在《神の拉闊》中大騷舞技，直言：「我今次跳得多過我自己個騷，好辛苦，佢真係好勁啊你明唔明。」

她自己就最喜歡opening的部份，皆因以軍隊造型登場也是有型的。她覺得自己今天很「放」，但嫌自己對Anson Lo《Megahit》未夠熟悉、精準。

完成騷少不免大吃美食，她稱已與教主相約一起開餐，但不覺排舞後自己變瘦，並抗拒再於自己的騷上跳很多舞：「10年前做跳唱歌手就話得」。

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記者：陳淑霖

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