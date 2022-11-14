【播錯國歌】七欖南韓站誤將《願榮光歸香港》當國歌　港府表示抗議和強烈不滿

▲ 七欖南韓站誤將《願榮光歸香港》當國歌，港府表示抗議和強烈不滿。（資料圖片）

亞洲七人欖球系列賽第二站昨日（13日）在南韓仁川舉行，在香港對南韓的決賽中，主辦機構在賽前播放國家環節時，疑將與2019年社會運動相關的歌曲《願榮光歸香港》當作中國國歌播放。港府今日（14日）凌晨發聲明表示抗議。

政府發言人表示，對於昨日在南韓仁川舉行的亞洲七人欖球系列賽第二站香港對南韓的決賽中，主辦機構將一首與2019年「黑暴」浪潮和「港獨」示威有密切關連的歌曲，當為中國國歌播放，特區政府表示抗議和強烈不滿。

發言人表示，中國國歌是國家的象徵。主辦機構有責任確保國歌得到應有的尊重。港府已於昨晚以書面要求香港欖球總會嚴正處理該事件，展開全面深入調查及提交詳細報告，並向主辦機構亞洲橄欖球總會（Asia Rugby） 表達極度不滿。

根據香港欖球總會向文化體育及旅遊局提供的初步資料，亞洲橄欖球總會已向香港欖球總會致歉。他們確認香港代表隊教練向他們提交的國歌錄音正確無誤，並解釋事件是由當地主辦機構一名初級人員的人為錯誤所致。香港七人欖球隊在球場上聽到錯播國歌時，已立即知會主辦機構。主辦機構在賽事完畢後，已立即在場館內公開致歉，並在香港欖球代表隊在贏得今站冠軍後出席的頒獎禮上播放正確的中國國歌。

香港欖球代表隊將在月底參加在杜拜舉行的亞洲七人欖球系列賽第三站賽事。特區政府已責成香港欖球總會，確保不會有同樣情況發生。

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記者：黃穎津