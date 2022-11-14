【香港小姐】林鈺洧自揭13歲獨立養自己 　港姐冠軍Denice認曾學壞：碰壁便學懂保護自己

▲ 林鈺洧指自己人生大部份時間都過得十分困難。

應屆香港小姐冠軍林鈺洧（Denice）接受車淑梅主持的電台《舊日的足跡》訪問，提到參加選美的原因，Denice指自己人生大部份時間都過得十分困難，當順境時又會感到慌張。

正因為前一年的生活和收入也穩定，所以她想藉着選美來挑戰自己。結果，當選後新聞浪接浪，令她感到壓力很大，也不開心。

Denice說：「那些指控和說話好難聽，又有網民會相信，唯有靠睡覺和吃東西去調節自己的心情，但我相信時間會令誤會的人明白的。有人說我的家細小，其實那兒是我人生之中最大的一間屋，一個人住兩房一廳已是奢侈，我的冠軍后冠也放在屋裡。我很感恩，我不會搬。」

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13歲時學獨立養自己 認曾學壞

最近有不少報道提及Denice的家庭，包括她13歲時被媽媽安排離家自住，她說：「那是我們雙方的意願。媽媽很年輕帶着我，很辛苦，當時我也明白的。有一日，我放學回家，她說大家分開住，我說『好』便搬進了一個劏房。雖然地方細、隔音差，但我都好開心，我自己學會煮食和洗衣服。其實當年的生活比較艱難，媽媽間中情緒欠佳，分開住也是一個解決的方法。」

Denice坦言中學時為了多一點生活費，放學會去當補習老師或做侍應生：「其實好多事情媽媽也不知道。她安排我13歲外出自住，就是想我獨立……有一段時期，我曾經壞過，因為高年級的姐姐帶我去玩，幸好自己的身體不喜歡酒精或那些奇怪的東西，所以便逐漸遠離他們。」

她又指要碰壁便會學懂保護自己，亦不建議家長用其媽媽對她的方法，：「將來如果我有女兒，她未到30歲，我也不會讓她出去（自住）。」

▲ 接受《舊日的足跡》訪問。

愛逞強 曾與媽媽嘈交瞓公園

Denice直言自小愛逞強，以為自己可以做到很多事情，做不到也要硬着頭皮去做，她說：「每當我遇到唔能夠解決嘅問題，就會鼓勵自己，同自己講：『最多咪瞓街，又唔係未瞓過！』同媽媽住嘅時候，我試過因同佢嘈交走到公園瞓，醒咗咪去返學，好小事。媽媽唔會搵我，呢個就係我哋嘅溝通方法。我冇迷惘，我想鼓勵大家，只要心存善念，好事就會發生。」

憶述與父親逆首見面

回想與生父初次見面的經過，她憶述：「我15歲時，爸爸的女友透過社交平台找到我。我當時不知道爸爸叫林俊賢，他的好朋友用車載我到口岸接他，因為他住在大陸，他的聲音好大，好有中氣。他上車說一句『喂，Hello』，整部車也震起來。當時我覺得他比我緊張。」

Denice續說相認之後沒有告訴媽媽：「因為我怕她會說：『有冇攪錯，我將你養大，你竟然走去搵個衰人？』跟他相認後生活沒有特別變化，因為他不住在香港，一年只見一、兩次。我習慣一個人，知道自己是星二代也好，認識我的人多了，工作機會也多了。」

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努力設立慈善基金幫助有需要的人

另外，Denice透露李嘉欣和向海嵐是其最喜歡的兩位港姐，因她欣賞李嘉欣的美貌；而她亦認為向海嵐在劇集《無頭東宮》演出奸妃一角很精彩，也曾任慧妍雅集主席多年，是她的學習對象。

她希望自己也有機會為慧妍雅集效力，並指會努力設立自己的慈善基金，將來幫助單親、住劏房或受虐兒童等。

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