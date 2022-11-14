【鄰里關係】樓上住戶曬被遮窗口　鄰居夾字條提醒︰我家沒陽光

▲ 有樓上住戶曬被，遮擋了鄰居的窗口。

不少家庭都會將衣物、被單等曬出窗外，但要留意有否影響鄰居。近日有女網民在社交媒體大呻，樓上住戶曬被遮擋了她家部分窗口。她不勝其煩，在對方的被單上夾字條提醒，表明「我家沒有陽光」，希望能改善問題。

該名女網民日前於facebook群組「將軍澳主場」發帖文，寫了一封給樓上住戶的信，直言︰

希望你明白，你家有陽光，我家變沒有了！

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被單遮擋陽光

從她分享的數張照片可見，樓上鄰居曬的被單遮擋她家一邊窗戶近半位置，影響視野之餘，亦不美觀。她指鄰居「兩間房都有掛，有時長有時短」，而且被單有時抺到冷氣機頂，其實很骯髒。雖然她曾跟對方說過，但依然如此。她形容︰

到晚上有時俾風吹下，就好像鬼咁 （7月節同萬聖節過咗）唔好嚇我啦……

▲ 女網民指樓上住戶在兩間房都有曬床單。（圖片來源︰fb「將軍澳主場」）

於是她在掛下來的被單上，用衣夾夾了一張字條，希望提醒對方注意其行為對她家造成困擾。字條寫上︰

請曬被、窗簾布，不要掛這麼落，我家沒有陽光

網民紛紛獻計

帖文引來網民討論，不少人批評鄰居的行為既自私也缺德，表示「其實啲人好戇居，室外曬被係好污糟」、「應該用釘書機釘牢一點」、「應該寫：多謝你幫我抹窗」。有網民笑言，「如果佢無還隻衣夾，記得上去㩒鐘拎返」。另有網民分享他們類似的經歷︰

床頭向窗嘅我，有日一起身見到兩條男人褲喺我頭頂。

之前樓上把地拖頭吊下來， 放下來晾曬！每日就好似望到窗口有隻『貞子』 ！

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責任編輯︰王明芳