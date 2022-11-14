【按摩不當】 27歲男肩頸按摩突腦梗塞亡　解剖證按摩致頸部錯位惹禍

都市人工作壓力大，經常會有肩頸酸痛困擾，很多人會選擇去按摩推拿放鬆一番。不過，按摩位置一旦有誤，隨時按出禍。一名27歲青年因感到肩頸不適，遂到澡堂請按摩師幫他按摩，豈料他按摩完洗澡離開後，便突然暈眩倒地，當晚被緊急送醫救治，至翌日仍搶救無效宣告不治。

解剖報告證實，死者是因按摩導致頸部錯位，引發腦部梗塞致死。法院判決澡堂要承擔90%的責任，按摩師也有連帶責任。

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綜合內地媒體報導，內地一名27歲的張姓男子早前和同事到上海一間澡堂，張男因覺得肩頸不太舒服，故選擇「洗澡+按摩」的套餐，請按摩師幫他按一下肩頸部位。張男按摩後洗完澡離開澡堂，沒多久便開始感到頭暈，隨後更無法行走，他當晚被緊急送醫救治，詎料翌日因搶救無效宣告不治。

西安醫學院第二附屬醫院外科醫師趙海康表示，肩頸酸痛是都市人常見的症狀，很多人喜歡藉著按摩紓解。他強調，頸部集中大量血管和神經，是一個非常脆弱敏感的部位。如果按摩不當，可能會導致腦梗塞或高位截癱。

趙續稱，若是經常給頸部按摩，可能因外力讓頸部血管內膜局部脫落，隨後在血液的衝擊下，剝落的內膜有機會跑到血液裡，便會逐漸形成腦梗塞，這種情形的致殘率和死亡率都很高。

他又補充，頸部前面有兩條總頸動脈，後面也有兩條脊椎動脈，這兩大動脈是心臟供給腦部血液重要的幹道，一旦保護這兩大動脈的骨頭受到傷害，便會讓血管造成壓迫、裂開，繼而出現動脈剝離或阻塞，嚴重者有可能引發腦中風，造成癱瘓。

趙提醒，按摩後一旦出現頭暈、四肢無力麻痺、嘴口歪斜，或者平常不一樣的疼痛、昏睡等症狀，便要即時就醫。

另外，香港註冊中醫馬琦傑早前接受TOPick訪問時，指頸部按摩不當，較易導致頸部肌肉受損或頸椎錯位，引致腦部供血出現問題，確實有機會造成缺血性的腦中風。

馬又強調，個人耐受能力、體格不同，對按摩受力程度都有所差異，認為極度疲倦、頸部有皮損、呼吸困難，或者頸部受到輕微外力都會感到疼痛到不能忍受的人士，都不適宜做頸部按摩，原因是太過大力，或會令肌肉或頸椎受損。

他提醒，通常按摩後半天至一天，肌肉酸痛會逐漸減少，但是假若疼痛持續的話，便不能忽視，建議應到醫院接受檢查。

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責任編輯：羅嘉欣