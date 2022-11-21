業界認證中小企銀行服務首選   星展致力完善商業戶口運作流程

創業做生意，除了註冊成立公司，另外最重要的就是開立企業戶口。香港的中小企負責人申請商業戶口，猶如要「過五關，斬六將」，往往要歷盡波折才能成功。星展銀行明白，中小型商戶資金有限，要時刻把握每個商機或融資機會，非常需要周全和有效率商業戶口服務，因此星展一直努力簡化商業戶口運作，務求中小企早日以最快最直接的方式，達成業務目標。

「三零」開公司戶口 簡單方便快捷

星展緊貼數碼轉型步伐，亦知道中小企經營生意爭分奪秒，因此積極減少開設企業戶口的程序和時間。現凡透過網上開戶，商戶負責人毋須親身到分行辦理，可全程網上申請，任何時候均可遞交所需文件或資料；此外，星展只會在新客戶成功開戶後才收取費用，相比坊間其他銀行先收取費用，星展保證「不成功，不收費」^；星展亦豁免新客戶交易費用（註1），有利商戶多做境內外的生意。

一般來說，新客戶最快只需19分鐘*便完成填妥網上的開戶表格及遞交所需文件，然後核實身份，星展最快3個工作日（註2）可完成處理開戶申請。開戶後，客戶只需透過星展IDEAL網上銀行平台，便可找到貸款申請、數碼化工具和各種自助銀行服務，非常方便。

新客戶體驗星展優質服務 可享多項「$0收費」禮遇（註1）

為吸引更多香港中小企體驗「香港最佳銀行」和「全球最佳中小企業銀行」服務，星展為新客戶帶來多項「$0收費」禮遇（註1）：

$0 「轉數快」交易費：經「轉數快」處理的付款或資金轉賬：每月免最多50筆港幣100萬或以下轉數快（FPS）付款交易，每筆交易回贈$5，全年總值港幣$3,000；

$0 電匯交易費：電匯（匯出）：成功開戶後首6個月免每月最多50筆經星展IDEAL網上理財平台電匯匯出交易，全年總值港幣$34,500；電匯（匯入）：成功開戶後首6個月免每月最多50筆電匯匯入交易，全年總值港幣$19,500

$0 轉匯交易費：本地轉匯經即時支付結算系統（匯出）：成功開戶後首6個月免每月最多50筆經星展IDEAL網上理財平台本地匯出交易，全年總值港幣$16,500；本地轉匯經即時支付結算系統（匯入）：成功開戶後首6個月免每月最多50筆本地匯入交易，全年總值港幣$4,500

更多星展開立企業戶口詳情及優惠，可瀏覽：https://go.dbs.com/3NpHWN7

權威認證的中小企首選銀行

星展為中小企業提供優質且全面的銀行服務，繼續獲得業界認同。

四本金融業界刊物今年選出星展為本年度香港最佳銀行，包括《歐洲金融》（Euromoney）評選的「香港最佳銀行」（Hong Kong’s Best Bank）、《亞洲貨幣》2022年度「Best Bank Awards」評選的「香港最佳國際銀行」（Hong Kong’s Best International Bank）獎項，《亞洲金融》2022年度「Country Awards」大選的「香港最佳國際銀行」（Best International Bank in Hong Kong）獎項，以及《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）2022年度金融機構大獎的「年度銀行—傑出大獎」（Bank of the Year – Outstanding Performance）。

另外，星展繼2018年後，再次獲《歐洲金融》評選為「全球最佳中小企業銀行」（World’s Best SME Bank）。星展銀行（香港）董事總經理、企業及機構銀行總監張建生認為，此獎項代表業界認同星展在宏觀經濟逆境下，繼續扶持中小企，確保中小企資金流動，以及持續滿足它們的數碼轉型和業務擴張需要。

註1：優惠受條款及細則約束

*為真實網上企業開戶填寫申請表案例

註2：須符合資格及條件

^成功開立商業賬戶後，將收取最低1,200港元的賬戶設立收費。

借定唔借？還得到先好借！

（特約）