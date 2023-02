業界認證中小企銀行服務首選   星展致力完善商業戶口運作流程

創業做生意,除了註冊成立公司,另外最重要的就是開立企業戶口。香港的中小企負責人申請商業戶口,猶如要「過五關,斬六將」,往往要歷盡波折才能成功。星展銀行明白,中小型商戶資金有限,要時刻把握每個商機或融資機會,非常需要周全和有效率商業戶口服務,因此星展一直努力簡化商業戶口運作,務求中小企早日以最快最直接的方式,達成業務目標。

「三零」開公司戶口 簡單方便快捷

星展緊貼數碼轉型步伐,亦知道中小企經營生意爭分奪秒,因此積極減少開設企業戶口的程序和時間。現凡透過網上開戶,商戶負責人毋須親身到分行辦理,可全程網上申請,任何時候均可遞交所需文件或資料;此外,星展只會在新客戶成功開戶後才收取費用,相比坊間其他銀行先收取費用,星展保證「不成功,不收費」^;星展亦豁免新客戶交易費用(註1),有利商戶多做境內外的生意。

一般來說,新客戶最快只需19分鐘*便完成填妥網上的開戶表格及遞交所需文件,然後核實身份,星展最快3個工作日(註2)可完成處理開戶申請。開戶後,客戶只需透過星展IDEAL網上銀行平台,便可找到貸款申請、數碼化工具和各種自助銀行服務,非常方便。

新客戶體驗星展優質服務 可享多項「$0收費」禮遇(註1)

為吸引更多香港中小企體驗「香港最佳銀行」和「全球最佳中小企業銀行」服務,星展為新客戶帶來多項「$0收費」禮遇(註1):

$0 「轉數快」交易費:經「轉數快」處理的付款或資金轉賬:每月免最多50筆港幣100萬或以下轉數快(FPS)付款交易,每筆交易回贈$5,全年總值港幣$3,000;

$0 電匯交易費:電匯(匯出):成功開戶後首6個月免每月最多50筆經星展IDEAL網上理財平台電匯匯出交易,全年總值港幣$34,500;電匯(匯入):成功開戶後首6個月免每月最多50筆電匯匯入交易,全年總值港幣$19,500

$0 轉匯交易費:本地轉匯經即時支付結算系統(匯出):成功開戶後首6個月免每月最多50筆經星展IDEAL網上理財平台本地匯出交易,全年總值港幣$16,500;本地轉匯經即時支付結算系統(匯入):成功開戶後首6個月免每月最多50筆本地匯入交易,全年總值港幣$4,500

更多星展開立企業戶口詳情及優惠,可瀏覽:https://go.dbs.com/3NpHWN7

權威認證的中小企首選銀行

星展為中小企業提供優質且全面的銀行服務,繼續獲得業界認同。

四本金融業界刊物今年選出星展為本年度香港最佳銀行,包括《歐洲金融》(Euromoney)評選的「香港最佳銀行」(Hong Kong’s Best Bank)、《亞洲貨幣》2022年度「Best Bank Awards」評選的「香港最佳國際銀行」(Hong Kong’s Best International Bank)獎項,《亞洲金融》2022年度「Country Awards」大選的「香港最佳國際銀行」(Best International Bank in Hong Kong)獎項,以及《彭博商業周刊》(Bloomberg Businessweek)2022年度金融機構大獎的「年度銀行—傑出大獎」(Bank of the Year – Outstanding Performance)。

另外,星展繼2018年後,再次獲《歐洲金融》評選為「全球最佳中小企業銀行」(World’s Best SME Bank)。星展銀行(香港)董事總經理、企業及機構銀行總監張建生認為,此獎項代表業界認同星展在宏觀經濟逆境下,繼續扶持中小企,確保中小企資金流動,以及持續滿足它們的數碼轉型和業務擴張需要。

註1:優惠受條款及細則約束

*為真實網上企業開戶填寫申請表案例

註2:須符合資格及條件

^成功開立商業賬戶後,將收取最低1,200港元的賬戶設立收費。

借定唔借?還得到先好借!

